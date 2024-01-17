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17 січня 2024, 18:41

Уряд запровадив обмеження площі знищеного житла, для якого виплачується компенсація

Кабінет Міністрів згідно з постановою № 39 від 16 січня ввів зміни до процедури надання компенсації за пошкоджене та знищене війною житло. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кабінет Міністрів згідно з постановою № 39 від 16 січня ввів зміни до процедури надання компенсації за пошкоджене та знищене війною житло.
Фото: dsns_telegram

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Запроваджується, зокрема, обмеження площі знищеного житла, на яке виділяється компенсація, а саме — не більш як 150 кв. м для квартири і не більш як 200 кв. м для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

Зазначається, що в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна фіксується площа об'єкта зруйнованого майна, що перевищує максимальні обмеження площі для підрахунку компенсації.

«Надалі площу, за якою не було нараховано компенсацію, буде використано в разі подання заяви на компенсацію коштом репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами», — ідеться в тексті постанови.

Читайте також: Уряд спростить процедуру отримання коштів за програмою «єВідновлення»

За даними Мінвідновлення, станом на 17 січня 2024 року вже 95 українських сімей оформили угоди з купівлі житла з використанням житлових сертифікатів, виданих за програмою компенсацій за зруйноване через війну житло. У роботі комісій при органах місцевого самоврядування — понад 8 тис. заявок на компенсацію.

Нагадаємо

З грудня 2023 року для українців, чиє житло було пошкоджене внаслідок бойових дій, з'явилася зможуть отримати допомогу для проведення не лише термінового ремонту (сума компенсації — до 200 тис. грн), а і капітального ремонту своїх домівок.

Максимальна сума компенсації на цьому етапі: 350 тис. грн для відновлення квартири і 500 тис. грн для приватного будинку.

Джерело: Мінфін
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