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16 січня 2024, 17:07

Уряд спростить процедуру отримання коштів за програмою «єВідновлення»

Уряд 16 січня прийме постанову, яка вдосконалить механізм реалізації програми «єВідновлення». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Уряд 16 січня прийме постанову, яка вдосконалить механізм реалізації програми «єВідновлення».
Фото: incentre.zp.ua

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«Сьогодні приймаємо постанову, яка вдосконалює механізм реалізації програми „єВідновлення“. Головна мета — усунути незручності та розбіжності, аби максимально спростити шлях від подачі заявки до отримання компенсації, купівлі чи будівництва житла», — заявив Шмигаль.

Зміни

Передбачаються, зокрема, наступні зміни:

  • спрощення процедури припинення права власності на знищений об'єкт;
  • покращення взаємодію міністерств щодо обміну інформацією;
  • наявність чіткого алгоритму оскарження дій Комісій;
  • оновлення порядку нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового або дачного будинку.

Читайте також: Шуляк розповіла, як українці незаконно намагаються отримати компенсацію за програмою «єВідновлення»

Програма «єВідновлення».

За словами Шмигаля, понад 35 тис. українських родин, чиє майно було пошкоджено, отримали від держави виплати на 3,2 млрд грн. Загалом за цим компонентом програми є понад 67 тис. заявок, найбільше з Харківщини, Київщини та Миколаївщини.

За другим компонентом програми — знищене майно — зареєстровано 8,4 тисячі заявок.

«Згенеровано понад 2 тис. житлових сертифікатів на майже 3,7 млрд грн. Понад 540 сертифікатів вже заброньовано. Це означає, що їхні власники скоро придбають своє житло», — додав він.

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Нагадаємо

З грудня 2023 року для українців, чиє житло було пошкоджене внаслідок бойових дій, з'явилася зможуть отримати допомогу для проведення не лише термінового ремонту (сума компенсації — до 200 тис. грн), а і капітального ремонту своїх домівок.

Максимальна сума компенсації на цьому етапі: 350 тис. грн для відновлення квартири і 500 тис. грн для приватного будинку.

Джерело: Мінфін
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