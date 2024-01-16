Уряд спростить процедуру отримання коштів за програмою «єВідновлення»

Уряд 16 січня прийме постанову, яка вдосконалить механізм реалізації програми «єВідновлення». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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«Сьогодні приймаємо постанову, яка вдосконалює механізм реалізації програми „єВідновлення“. Головна мета — усунути незручності та розбіжності, аби максимально спростити шлях від подачі заявки до отримання компенсації, купівлі чи будівництва житла», — заявив Шмигаль.

Зміни

Передбачаються, зокрема, наступні зміни:

спрощення процедури припинення права власності на знищений об'єкт;

покращення взаємодію міністерств щодо обміну інформацією;

наявність чіткого алгоритму оскарження дій Комісій;

оновлення порядку нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового або дачного будинку.

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Програма «єВідновлення».

За словами Шмигаля, понад 35 тис. українських родин, чиє майно було пошкоджено, отримали від держави виплати на 3,2 млрд грн. Загалом за цим компонентом програми є понад 67 тис. заявок, найбільше з Харківщини, Київщини та Миколаївщини.

За другим компонентом програми — знищене майно — зареєстровано 8,4 тисячі заявок.

«Згенеровано понад 2 тис. житлових сертифікатів на майже 3,7 млрд грн. Понад 540 сертифікатів вже заброньовано. Це означає, що їхні власники скоро придбають своє житло», — додав він.

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Нагадаємо

З грудня 2023 року для українців, чиє житло було пошкоджене внаслідок бойових дій, з'явилася зможуть отримати допомогу для проведення не лише термінового ремонту (сума компенсації — до 200 тис. грн), а і капітального ремонту своїх домівок.

Максимальна сума компенсації на цьому етапі: 350 тис. грн для відновлення квартири і 500 тис. грн для приватного будинку.