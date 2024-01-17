Україна потребує більшої фінансової підтримки, щоб не вмикати «друкарський верстат» — ЄБРР

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 січня 2024, 19:52

Україна потребує більшої фінансової підтримки, щоб не вмикати «друкарський верстат» — ЄБРР

Україні необхідна більша фінансова та військова підтримка, щоб Київ не вдавався до «друкування грошей» і зберег економіку на плаву. Про це заявила головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Беата Яворчик у Давосі, повідомляє The Guardian.

Україні необхідна більша фінансова та військова підтримка, щоб Київ не вдавався до «друкування грошей» і зберег економіку на плаву.
Фото: agropolit.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Під час інтерв'ю в Давосі Яворчік сказала, що економічна ситуація в Україні була складною, незважаючи на зростання ВВП на 5% минулого року.

«Великий ризик полягає в тому, що якщо гроші не надійдуть з-за кордону, уряду (України, — ред.), можливо, доведеться вдатися до „друкарського верстата“. Уряд зробив дуже хорошу роботу щодо забезпечення макроекономічної стабільності. Нам потрібно підтримувати Україну не лише військово, а й через бюджетну підтримку», — зазначила вона.

Читайте також: Зростання економіки України у 2023 році з високою ймовірністю перевищило 5% — НБУ

Інвестиції в Україну

Яворчик сказала, що ЄБРР планує інвестувати в Україну від 7,5 до 15 млрд євро протягом наступних п’яти років, зосереджуючись на підтримці приватного сектора.

За її словами, існує «значний ризик», враховуючи ймовірність продовження війни, економічного зриву.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
stas12345
stas12345
17 січня 2024, 20:07
#
Инвестиции как правило в Украину мощные: на соц выплаты, зарплаты и на защиту границы чтобы уклонисты не сбежали)
+
+67
TAN72
TAN72
17 січня 2024, 20:11
#
Первый звонок про станок.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами