Україна потребує більшої фінансової підтримки, щоб не вмикати «друкарський верстат» — ЄБРР

Україні необхідна більша фінансова та військова підтримка, щоб Київ не вдавався до «друкування грошей» і зберег економіку на плаву. Про це заявила головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Беата Яворчик у Давосі, повідомляє The Guardian.

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Під час інтерв'ю в Давосі Яворчік сказала, що економічна ситуація в Україні була складною, незважаючи на зростання ВВП на 5% минулого року.

«Великий ризик полягає в тому, що якщо гроші не надійдуть з-за кордону, уряду (України, — ред.), можливо, доведеться вдатися до „друкарського верстата“. Уряд зробив дуже хорошу роботу щодо забезпечення макроекономічної стабільності. Нам потрібно підтримувати Україну не лише військово, а й через бюджетну підтримку», — зазначила вона.

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Інвестиції в Україну

Яворчик сказала, що ЄБРР планує інвестувати в Україну від 7,5 до 15 млрд євро протягом наступних п’яти років, зосереджуючись на підтримці приватного сектора.

За її словами, існує «значний ризик», враховуючи ймовірність продовження війни, економічного зриву.