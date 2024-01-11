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11 січня 2024, 14:55

Зростання економіки України у 2023 році з високою ймовірністю перевищило 5% — НБУ

Зростання ВВП України за підсумками 2023 року могло перевищити 5% - завдяки більшим, ніж очікувалося, надходженням міжнародної фінансової допомоги, хорошому врожаю, відсутності перебоїв в енергосистемі, новому морському коридору та адаптивності підприємців. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Зростання ВВП України за підсумками 2023 року могло перевищити 5% - завдяки більшим, ніж очікувалося, надходженням міжнародної фінансової допомоги, хорошому врожаю, відсутності перебоїв в енергосистемі, новому морському коридору та адаптивності підприємців.
Фото: freepik.com

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«Враховуючи те, що третій квартал був трішечки кращим, ніж ми це в жовтні закладали, і в четвертому кварталі ми бачимо кращі результати, зокрема, у сфері логістики нашої експортної продукції, з високою ймовірністю у нас результат 2023 року буде кращим за 4,9%, які ми прогнозували у жовтні», — сказав він в інтерв'ю агентству.

Щодо можливості перегляду макропрогнозу на 2024 рік, заступник голови Нацбанку зазначив, що регулятор у січні проведе переоцінку різних ризиків та факторів, зокрема впливу мобілізації на очікування населення та бізнесу.

«Але я не очікував би суттєвої зміни цього прогнозу. Так, з одного боку, економіка краще себе показала у 2023 році та генерує додатковий імпульс і для 2024 року. Але водночас, наприклад, високий урожай минулого року збільшує базу порівняння для врожаю та, відповідно, ВВП цього року», — зазначив Ніколайчук.

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За його словами, на перегляд прогнозу у бік підвищення може вплинути робота нового морського коридору, що покращує економічну активність експортно-орієнтованих галузей та зменшення дефіциту електроенергії.

Негативні ризики

Говорячи про негативні ризики, Ніколайчук наголосив, що головним залишається продовження воєнних дій, а також ритмічність та достатність обсягу міжнародної допомоги.

«У нас, по суті, вже реалізувався ризик неритмічності надходження коштів від міжнародних партнерів. Поки що наш базовий сценарій передбачає, що в 2024 році ми зможемо отримати $38 млрд від партнерів. Але порівняно з жовтнем ризики щодо ритмічності та обсягів надходження цієї суми вищі», — зазначив він.

Прогноз на 2025 рік

Ніколайчук зазначив, що очікування на 2025 рік кардинально відрізняються від 2024 року, оскільки як поведеться економіка в період післявоєнного відновлення залишається загадкою для регулятора.

«Водночас нам потрібно розуміти, як нам проводити макроекономічну фінансову політику в цих умовах. Власне, для цих цілей ми і розробляємо сценарій з припущенням про суттєве зниження безпекових ризиків і маємо в запасі певний сценарій відповідної корекції наших політик», — сказав він.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
11 січня 2024, 16:08
#
Тоді по реструктизації Яресько ми повині віддавати половину доходу за борги. Щось тут не так.
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0
SZlats
SZlats
11 січня 2024, 16:41
#
На бумаге нет оврагов там все хорошо
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