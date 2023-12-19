Зменшилась частка українців, які задоволені своєю роботою у Польщі — опитування

У 2023 році знизилася частка українців, які задоволені своєю роботою у Польщі. Наразі в країні офіційно працюють близько 750 тисяч українців. Це випливає зі звіту компанії OTTO Work Force Central Europe, який називається «Як українці оцінюють роботу в Польщі», повідомляє yavp.pl.

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На кінець 2023 року лише 75% тимчасових працівників з України відповіли, що задоволені роботою в Польщі. У 2022 році позитивно оцінювали свою роботу у цій країні 79% опитаних, а у 2021 році - 85%.

«Треба відзначити, що велику частину тимчасових працівників становлять біженці, які були змушені залишити свою батьківщину через війну. У їхньому випадку причиною зниження задоволеності роботою в Польщі може бути невизначеність щодо закінчення війни та втома від тривалого перебування у Польщі», — зазначив керуючий директор компанії Томаш Дудек.

За його словами, ще однією проблемою є невідповідність структури працівників із робочими пропозиціями, оскільки зросла кількість жінок, які працюють у Польщі. Також причиною невдоволення може бути зростання витрат на життя в країні.

На що вистачає грошей

Серед опитаних тимчасових працівників з України не всім вистачає зароблених грошей для утримання себе. На це запитання українці відповіли так:

вистачає на утримання себе і на основні покупки — 43%;

можуть заощаджувати і відкладати гроші - ¼ опитаних;

важко утримувати себе на польську зарплату — 22%.

Перекази в Україну

Попри високі витрати на життя у Польщі, понад половина респондентів (56%) переказують частину зароблених грошей родинам в Україні. Майже третина надсилають родині від 20 до 30% своєї заробітної плати, половина — до 20% заробленого.

Більшість не хочуть переїжджати

Більшість українців не готові переїжджати до іншого міста у Польщі, якщо їм запропонують кращу роботу. Таких відповідей було 59%. Серед основних причин:

небажання починати все з початку в іншому місті - 76%,

небажання змінювати школу для дітей — 53%,

небажання розлучатися зі знайомими — 26%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вперше з березня 2023 року зросла кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі. На кінець жовтня цього року це число перевищило 957 тисяч осіб.