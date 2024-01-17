Імпорт золота до Індії 2023 року збільшився на 16%

Імпорт золота до Індії за підсумками 2023 року зріс на 16% і становив $42,58 млрд, йдеться у матеріалах Мінторгівлі та промисловості країни.

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Імпорт золота

У грудні Індія імпортувала золота на $3,03 млрд. Це на 12% менше, ніж у листопаді 2023 року, але у 2,6 разу більше, ніж у грудні 2022 року.

Багато в чому зростання імпорту у грошах рік у рік пояснюється динамікою ціни золото. Дані на кінець 2023 року влада поки не розкрила, але, наприклад, за січень-жовтень імпорт золота в натуральному вираженні зростав лише на 2%, до 630 тонн, тоді як у грошовому — на 12%.

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«Високі ціни та скромний попит чинили тиск на обсяг імпорту золота, незважаючи на те, що у вартісному вираженні він зріс», — писала в грудні аналітик World Gold Council Кавіта Чако. За її підрахунками, в останні два роки обсяги імпорту в натуральному вираженні були на 14% меншими, ніж у середньому у доковідних 2015−2019 роках, хоча у грошовому вираженні за рахунок зростання цін на золото вони підскочили на 35%.

«Збільшення обсягу імпорту в третьому та на початку четвертого кварталів могло бути пов'язане з сезоном свят, — зазначає аналітик. — Але цей тренд не став стійким».

Нагадаємо

Індія — один із найбільших споживачів золота у світі, але майже не виробляє його сама.