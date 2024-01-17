Не довіряють банкам: росіяни накопичили значний обсяг іноземної валюти «під матрацом»

Центробанк РФ порахував, що росіяни бережуть «під матрацами» майже $100 мільярдів готівкової валюти . Про це пише The Moscow Times.

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Росіяни накопичили значний обсяг іноземної валюти, який вони не довіряють своїм банкам та зберігають удома. Загалом йдеться про 8,6 трлн рублів або $96,8 млрд за курсом російського центробанку.

Зазначається, що тільки за листопад обсяг валюти на руках росіян збільшився на 82,8 млрд рублів, що стало максимальним місячним приростом з березня 2022-го, коли проти росії було введено масштабні санкції за війну в Україні.

Також на початок грудня обсяг депозитів росіян у банках за кордоном зріс до 6,6 трлн рублів ($74 млрд). За місяць він збільшився на 95,2 млрд рублів у еквіваленті.

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Російська влада шукає спосіб отримати доступ до заощаджень росіян на тлі дефіциту бюджету та зростаючих витрат на війну. Міністр фінансів рф Антон Силуанов наприкінці грудня заявив, що обсяг депозитів росіян у банках становить понад 40 трлн руб. Ці кошти, за його словами, влада планує залучити, щоб «забезпечити фінансовий суверенітет», зберегти стійкість фінансового ринку та домогтися розвитку економіки.

Як один із заходів щодо отримання доступу до заощаджень росіян Мінфін і ЦБ країни розробили нову систему пенсійних накопичень. До 2030 року на неї мають перейти щонайменше 9 млн осіб. Зокрема, громадяни мають переказувати свої кошти в недержавні пенсійні накопичення. путін доручив уряду залучити у межах цієї програми 250 млрд рублів у 2024 році і не менше 1% ВВП (близько 200 млрд рублів) у 2025-му.