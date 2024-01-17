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17 січня 2024, 17:05

Не довіряють банкам: росіяни накопичили значний обсяг іноземної валюти «під матрацом»

Центробанк РФ порахував, що росіяни бережуть «під матрацами» майже $100 мільярдів готівкової валюти. Про це пише The Moscow Times.

Центробанк РФ порахував, що росіяни бережуть «під матрацами» майже $100 мільярдів готівкової валюти.

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Росіяни накопичили значний обсяг іноземної валюти, який вони не довіряють своїм банкам та зберігають удома. Загалом йдеться про 8,6 трлн рублів або $96,8 млрд за курсом російського центробанку.

Зазначається, що тільки за листопад обсяг валюти на руках росіян збільшився на 82,8 млрд рублів, що стало максимальним місячним приростом з березня 2022-го, коли проти росії було введено масштабні санкції за війну в Україні.

Також на початок грудня обсяг депозитів росіян у банках за кордоном зріс до 6,6 трлн рублів ($74 млрд). За місяць він збільшився на 95,2 млрд рублів у еквіваленті.

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Російська влада шукає спосіб отримати доступ до заощаджень росіян на тлі дефіциту бюджету та зростаючих витрат на війну. Міністр фінансів рф Антон Силуанов наприкінці грудня заявив, що обсяг депозитів росіян у банках становить понад 40 трлн руб. Ці кошти, за його словами, влада планує залучити, щоб «забезпечити фінансовий суверенітет», зберегти стійкість фінансового ринку та домогтися розвитку економіки.

Як один із заходів щодо отримання доступу до заощаджень росіян Мінфін і ЦБ країни розробили нову систему пенсійних накопичень. До 2030 року на неї мають перейти щонайменше 9 млн осіб. Зокрема, громадяни мають переказувати свої кошти в недержавні пенсійні накопичення. путін доручив уряду залучити у межах цієї програми 250 млрд рублів у 2024 році і не менше 1% ВВП (близько 200 млрд рублів) у 2025-му.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+11
Три літри
Три літри
17 січня 2024, 17:22
#
В нас теж багато «росіян»
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
17 січня 2024, 17:22
#
Моя порада Національному 3.14деру (царю) всєя Московії як ті грошики у холопів відібрати.
По перше треба строго-настрого заборонити всі імпортні товари (санкціоночку).
По друге відродити торгсіни і валютні магазини Бірьозка, де б продавались ті товари лише за валюту і за вп’ятеро завищеними цінами.
Таким чином за пару років вся валюта перекочує зі схованок холопів до государєвой казни. Так ще дєдущка Лєнін робив, і таки свого досягнув.
+
+15
veritas69
veritas69
17 січня 2024, 18:03
#
Обережно, через декілька років такі дії можуть вже бути спрямовані на нас з вами
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
17 січня 2024, 18:41
#
Це актуально лише для тих хто воює проти Заходу
+
+60
Lolik1837
Lolik1837
17 січня 2024, 17:43
#
«Росіяни накопичили значний обсяг іноземної валюти, який вони не довіряють своїм банкам та зберігають удома.»

Чушь полнейшая .

Россияне увеличили запас СКВ «в матрацах» не потому , что «не доверяют банкам» , а потому , что банки стали брать комиссию даже просто за хранение валюты на их счетах. Причем комиссия у некоторых банков была аж до 1% в месяц. Естественно люди предпочли либо срочно снять валюту , либо перевести ее в банки других стран, например Казахстана.

Если россияне действительно не доверяли бы банкам, то как тогда объяснить РЕКОРДНЫЙ уровень в 2023 году депозитов В РУБЛЯХ в 43.5 ТРЛН рублей, что больше уровня 2022 года на 19%?
То есть россияне то не доверяют банкам , то очень доверяют причем одновременно?)))

Очень неприятно было читать эту статью от Минфина. Нас, читателей, как будто за идиотов держат, «скушающих» любое фуфло и не умеющих проверить информацию .
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
17 січня 2024, 17:48
#
Ну коли довіряють, то їм же гірше. Му-а-ха-ха-ха-ха!!! (злодійський регіт)

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…

Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс...
+
+15
Rubi0
Rubi0
17 січня 2024, 18:50
#
«Российские власти ищут способ получить доступ к сбережениям россиян на фоне дефицита бюджета» так есть демократичный способ придуманный в США, Рузвельт просто подписал царский Указ № 6102 о фактической конфискации у населения и организаций золота. Делов то
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