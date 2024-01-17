Binance запустила криптобіржу в Таїланді

Криптовалютна біржа Binance запустила повноцінну операційну діяльність торгової та брокерської платформи у Таїланді. Про це повідомляє The Block із посиланням на заяву компанії.

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Деталі

Після реєстрації на Binance TH користувачі можуть купувати та продавати криптоактиви з використанням місцевої валюти.

Локальна біржа управляється Gulf Binance — спільним підприємством біржі та холдингу Gulf Energy мільярдера Таїланду Сарата Ратанаваді.

Книга ордерів надання брокерських послуг інтегрована з Binance Казахстан.

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Глава Binance Річард Тенг додав, що біржа розглядає Таїланд як «ключового гравця у глобальному ландшафті цифрових фінансів».