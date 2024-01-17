НБУ анулював ліцензії трьом фінансовим компаніям

Національний банк анулював ліцензії трьом небанківським фінансовим установам та чотири — виключив із Державного реєстру фінансових установ. Про це йдеться в повідомленні НБУ .

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кому анулювали ліцензії

ПТ «Авто Ломбард «Ал.Юа і Компанія»;

ТОВ «Нова фінансова компанія»;

КС «Просто гроші».

Читайте: За місяць ринок залишили 53 фінансові компанії — НБУ

Виключення з реєстру

Із Державного реєстру фінансових установ на підставі поданих заяв виключено ТОВ «Мультіфакторинг» та КС «Просто гроші».

Також із Державного реєстру фінансових установ виключено ПТ «Авто Ломбард «Ал.Юа і Компанія» та ТОВ «Нова фінансова компанія» на підставі абзацу третього пункту 10 постанови правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг».

Національний банк відкликав (анулював) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС «Просто гроші» на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.