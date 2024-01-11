За місяць ринок залишили 53 фінансові компанії — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в грудні зменшилася з 1171 (станом на 30 листопада) до 1120 (станом на 31 грудня), кількість банків залишилася незмінною — 63. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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Хто залишив ринок

Із реєстрів виключено 53 учасники ринку небанківських фінансових послуг: дві фінансові компанії, одного страховика, три кредитні спілки та дві лізингові компанії — добровільно, водночас інші 14 фінансових компаній, п’ять страховиків, два ломбарди, одного лізингодавця та 23 страхових брокери — примусово.

Також до реєстру включено одну лізингову компанію та одного страхового брокера.

Протягом місяця сімом фінансовим компаніям, одному страховику, трьом кредитним спілкам та чотирьом лізинговим компаніям анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а ще 29 фінансовим компаніям, двом страховикам, 19 ломбардам та двом лізинговим компаніям — примусово (як захід впливу).

Сімом фінансовим компаніям анульовано частину з наявних ліцензій за їх ініціативою, водночас двом страховикам поновлено дії ліцензій. Видано ліцензію одному страховику зі спеціальним статусом та одній лізинговій компанії.

Учасники ринку небанківських фінансових послуг

Станом на 31 грудня на небанківському ринку працювали:

559 фінансових компаній (у листопаді було 575)

89 страховиків non-life (було 95)

12 life-страховиків (кількість не змінилася)

один страховик зі спеціальним статусом

146 ломбардів (було 148)

133 кредитних спілки (було 136)

76 лізингових компаній (було 78)

33 страхових брокери (було 55)

71 колекторська компанія (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 19 банківських груп (було 23) та 20 небанківських груп (було 19).

На платіжному ринку діє 21 платіжна система, створена резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед яких 19 платіжних установ (кількість не змінилася), 11 фінансових установ, що мають право надавати платіжні послуги (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, входять 36 комерційних агентів (було 35) та 35 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).