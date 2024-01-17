МВС оновило питання для іспиту на отримання посвідчення водія

Із 15 січня в Україні оновили тести в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту на отримання посвідчення водія. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

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Що змінилося

Зазначається, що зміни стосуються механічних транспортних засобів, які поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні, перевезення дітей в автомобілях тощо.

Як наголосили в Центрі, кожен, хто готується стати водієм, може самостійно опанувати теоретичний модуль, зокрема і Правила дорожнього руху. Перевірити свої знання можна за допомогою тестових питань, які входять до екзаменаційних білетів та розміщені у вільному доступі.

Теоретичний іспит зі знань ПДР, як і раніше містить 20 запитань. Кандидат у водії має 20 хвилин аби надати відповіді. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше — іспит не складено.

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