Італійський виробник спортивних автомобілів Lamborghini вперше минулого року продав понад 10 000 автомобілів. Про це йдеться у пресрелізі компанії.
В 2023 році продажі Lamborghini вперше перевищили 10 000 авто. Де купували найбільше
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Автовиробник, який є дочірньою компанією німецького Volkswagen, минулого року поставив загалом 10 112 спортивних автомобілів і позашляховиків, що на 10% більше, ніж у 2022 році.
Де купували найбільше
Європа, Близький Схід та Африка були регіоном, в якому спостерігалося найбільше зростання постачання Lamborghini минулого року: на 14%, до 3987 автомобілів.
Продажі в американському регіоні зросли на 9%, до 3465, а в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні — на 4%, до 2660.
Сполучені Штати залишаються провідним ринком з 3000 поставлених автомобілів, за ними йдуть Німеччина (961), Китай (845), Велика Британія (801), Японія (660), Близький Схід (496), Південна Корея (434), Італія (409), Канада (357), Австралія (263), Франція та Монако (255), Швейцарія (211), Тайвань (131) та Індія (103).
Коментарі