В 2023 році продажі Lamborghini вперше перевищили 10 000 авто. Де купували найбільше

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Автовиробник, який є дочірньою компанією німецького Volkswagen, минулого року поставив загалом 10 112 спортивних автомобілів і позашляховиків, що на 10% більше, ніж у 2022 році.

Де купували найбільше

Європа, Близький Схід та Африка були регіоном, в якому спостерігалося найбільше зростання постачання Lamborghini минулого року: на 14%, до 3987 автомобілів.

Продажі в американському регіоні зросли на 9%, до 3465, а в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні — на 4%, до 2660.