Уряд під час засідання 16 січня ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 792 млн грн на зміцнення обороноздатності. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
17 січня 2024, 8:17
З резервного фонду держбюджету виділили ще майже 800 млн грн на оборонку
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На що витратять кошти
«Ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на дуже нагальні потреби. На закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів», — зазначив очільник Уряду.
Прем'єр-міністр зауважив, що ідеться про додаткове фінансування для кожної бригади (пропорційно до сплаченого у грудні ПДФО).
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Джерело: Мінфін
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