З резервного фонду держбюджету виділили ще майже 800 млн грн на оборонку

Уряд під час засідання 16 січня ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 792 млн грн на зміцнення обороноздатності. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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На що витратять кошти

«Ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на дуже нагальні потреби. На закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів», — зазначив очільник Уряду.

Прем'єр-міністр зауважив, що ідеться про додаткове фінансування для кожної бригади (пропорційно до сплаченого у грудні ПДФО).

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