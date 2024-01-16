Підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 16 січня, повідомляє «Урядовий портал».
Кабмін вніс зміни щодо порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств ОПК
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов'язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:
- незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
- без обмежень щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.
«Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності.
Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Це рішення — спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки.
Наше першочергове завдання — забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги", — заявив заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко.
Коментарі