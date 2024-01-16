Кабмін вніс зміни щодо порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств ОПК

Підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 16 січня, повідомляє «Урядовий портал».

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Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов'язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

«Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності.

Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Це рішення — спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки.

Наше першочергове завдання — забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги", — заявив заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко.