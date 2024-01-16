Біткоїни — це не зовсім гроші й загрози для долара не становлять — очільниця МВФ

Крісталіна Георгієва заявила, що криптовалюти є класом активів, а не грошима й тому навряд чи біткоїн зможе витіснити долар . Про це очільниця МВФ повідомила в інтерв'ю Yahoo Finance.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Георгієва зазначила, що між грошима й активами обов’язково слід проводити відмінність.

«Криптовалюти можуть бути забезпечені, тоді інвестиції в них безпечніші. Якщо у криптовалют немає забезпечення, тоді вкладення в них більш ризиковані. Але це не зовсім гроші. Це більше схоже на фонд управління капіталом», — пояснила Георгієва.

Директорка МВФ також не згодна з учасниками галузі, які вважають, що нещодавнє схвалення спотових біржових інвестиційних фондів (ETF) на біткоїни в США сприятиме масовому прийняттю першої криптовалюти.

Вона також додала, що не поспішає конвертувати свої долари в іншу валюту. «Це не означає, що не слід диверсифікувати вкладення. Але я б не стала турбуватися про те, що біткоїн конкуруватиме з доларом», — додала очільниця МВФ.

Нагадаємо, що в Morgan Stanley прийшли до висновку про те, що біткоїн та цифрові валюти центробанків зможуть дедоларизувати світ.