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16 січня 2024, 20:10

Біткоїни — це не зовсім гроші й загрози для долара не становлять — очільниця МВФ

Крісталіна Георгієва заявила, що криптовалюти є класом активів, а не грошима й тому навряд чи біткоїн зможе витіснити долар. Про це очільниця МВФ повідомила в інтерв'ю Yahoo Finance.

Крісталіна Георгієва заявила, що криптовалюти є класом активів, а не грошима й тому навряд чи біткоїн зможе витіснити долар.

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Георгієва зазначила, що між грошима й активами обов’язково слід проводити відмінність.

«Криптовалюти можуть бути забезпечені, тоді інвестиції в них безпечніші. Якщо у криптовалют немає забезпечення, тоді вкладення в них більш ризиковані. Але це не зовсім гроші. Це більше схоже на фонд управління капіталом», — пояснила Георгієва.

Директорка МВФ також не згодна з учасниками галузі, які вважають, що нещодавнє схвалення спотових біржових інвестиційних фондів (ETF) на біткоїни в США сприятиме масовому прийняттю першої криптовалюти.

Вона також додала, що не поспішає конвертувати свої долари в іншу валюту. «Це не означає, що не слід диверсифікувати вкладення. Але я б не стала турбуватися про те, що біткоїн конкуруватиме з доларом», — додала очільниця МВФ.

Нагадаємо, що в Morgan Stanley прийшли до висновку про те, що біткоїн та цифрові валюти центробанків зможуть дедоларизувати світ.

Джерело: Мінфін
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