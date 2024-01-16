Morgan Stanley: Біткоїн та цифрові валюти центробанків зможуть дедоларизувати світ

Аналітики корпорації Morgan Stanley досліджували тенденції світового ринку та дійшли висновку, що роль долара США як наріжного каменю міжнародної фінансової системи може бути переглянута.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Експерти Morgan Stanley аргументують свій висновок доказом: зростання інтересу до цифрових активів, таких як біткоїн, зростання обороту стейблкоїнів, а також реальні перспективи застосування цифрових валют центральних банків (CBDC) у транскордонних розрахунках змінюють світ.

«Хоча ці інновації знаходяться ще на стадії зародження, вони відкривають можливості для підриву гегемонії долара. Макроінвесторам слід подумати про те, як ці цифрові активи з їх унікальними характеристиками та зростаючим впровадженням зможуть змінити майбутню динаміку долара, включаючи наслідки для глобальної фінансової стабільності та грошово-кредитної політики», — стверджують інвестбанкіри.

Керівник відділу цифрових активів Morgan Stanley Ендрю Піл вірить, що процес дедоларизації світової економіки може значно прискоритися завдяки запуску спотових ETF на біткоїн, оскільки щотижневий приплив коштів у нові продукти вже перевищує мільярди доларів.

Останні 15 років спостерігається постійне зростання популярності BTC, і зараз першою криптовалютою володіють понад 106 млн людей у всьому світі, нагадує Ендрю Піл.

Раніше аналітики Epiq Bankruptcy звернулися до бізнесу із попередженням: на тлі погіршення світової макрофінансової ситуації та зростання числа банкрутств слід уважніше ставитися до використання для виходу з кризи таких інструментів хеджування як криптовалюти.