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16 січня 2024, 18:10

Нацкомісія припинила ведення Державного реєстру фінансових установ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку припинила ведення Державного реєстру фінансових установ. Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку припинила ведення Державного реєстру фінансових установ.

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Що відомо

Зазначається, що рішення набрало чинності з 1 січня 2024 року у зв'язку з втратою чинності закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

«З початку 2024 року набув чинності закон „Про фінансові послуги та фінансові компанії“, який, серед іншого, надає нове визначення поняттю „фінансова установа“ та встановлює новий перелік видів фінансових послуг», — ідеться в повідомленні.

Так, фінансовою установою є юридична особа, метою якої є здійснення діяльності з надання фінансових послуг, яка відповідно до закону надає одну або декілька фінансових послуг на підставі відповідної ліцензії, виданої регулятором.

Регулятори на ринку фінансових послуг, до яких віднесено Національний банк України та НКЦПФР, повинні здійснювати ведення реєстру (переліку) надавачів фінансових або супровідних послуг, інформація з якого оприлюднюється в порядку, встановленому нормативними актами відповідного регулятора.

Законом встановлено види фінансових послуг та їхні ознаки, а саме:

  • страхування;
  • надання коштів та банківських металів у кредит;
  • залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню;
  • фінансовий лізинг;
  • факторинг;
  • надання гарантій;
  • торгівля валютними цінностями;
  • фінансові платіжні послуги;
  • фінансові послуги;
  • фінансові послуги, які надають у межах професійної діяльності на ринках капіталу, передбаченої частиною другою статті 41 закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Надання в Україні фінансових послуг, які не включені у цей перелік, забороняється.

НКЦПФР також звертає увагу, що недержавні пенсійні фонди та корпоративні інвестиційні фонди з початку січня 2024 року втратили статус фінансових установ, а діяльність, яку вони провадять, відтепер не належить до фінансових послуг.

Джерело: Мінфін
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