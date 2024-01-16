Ціни на уран зросли до максимуму за 16 років

Ціни на уран у січні 2024 року продовжили зростання і перевищили $92 за фунт, сягнувши максимуму з кінця 2007 року. Про це пише Trading Economics, передає Інтерфакс-Україна.

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Зростання цін обумовлено двома основними факторами: високим попитом та ризиками з постачанням.

США та ще 20 країн анонсували плани щодо потроєння атомних потужностей до 2050 року. Великі ставки на атомну енергетику робить Китай, Японія та Фінляндія.

Ризики з постачанням пов'язані з війною в Україні. Західні енергокомпанії продовжують уникати імпорту урану з росії, а американські законодавці зробили крок до повної заборони імпорту російського урану.

Як наслідок, баланс ринку урану залишається напруженим, і ціни, швидше за все, продовжуватимуть зростати в найближчі місяці.

У 2023 році світове виробництво урану скоротилося на 1,5%, що також сприяло зростанню цін. Рівень запасів урану у світі знаходиться на низькому рівні, і нові розробки у галузі видобутку урану є обмеженими.

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