Стейблкоїн TUSD упав нижче $1 та регулювання криптовалют у Польщі: що нового на ринку

Стейблкоїн TUSD упав нижче $1

У ніч із 15 на 16 січня стейблкоїн TrueUSD (TUSD) втратив прив’язку до долара США. За даними CoinMarketCap, курс активу впав нижче $0,99 на кількох криптовалютних біржах. У моменті ціна опускалася до $0,984.

На момент публікації TUSD торгується на рівні $0,987. Ринкова капіталізація стейблкоїна також впала з $2,04 млрд до $1,9 млрд.

За даними Binance, загальний обсяг продажів у торговельній парі TUSD/USDT за останні 24 години становив близько $435,4 млн, тоді як ордери на купівлю сягнули $369,3 млн. Чистий відтік становив понад $66 млн.

«Масовий продаж TUSD свідчить про паніку власників з приводу невизначеності його резервів і нестабільності, пов’язаної з біржею Poloniex. Після нещодавнього інциденту з хакерською атакою на платформу власники стейблкоїна опинилися в складній ситуації», — заявив головний операційний директор ContentFi Labs Нік Рак.

У JPMorgan спрогнозували перетікання коштів із GBTC в інші біткоїн-ETF

Зареєстровані спотові біткоїн-ETF можуть залучити до $36 млрд від інших криптопродуктів на кшталт Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Такий прогноз дали в JPMorgan. Про це повідомляє CoinDesk.

Аналітики не стали наводити оцінку «свіжих» надходжень в інструменти.

Вони назвали «стриманою» реакцію ринку на рішення SEC схвалити продукти.

«Ми скептичні щодо поточного оптимізму стосовно припливу нового капіталу в спотові біткоїн-ETF після їхнього схвалення», — йдеться в замітці.

Із зазначених $36 млрд $3 млрд можуть надійти з GBTC унаслідок фіксації прибутку від купівлі акцій інструменту з дисконтом, підрахували експерти.

У $20 млрд вони оцінили перетікання коштів із гаманців, що перебувають на зберіганні бірж.

Високі комісії Grayscale також здатні спровокувати відтік капіталу, за умови відсутності їхнього зниження до порівнянного з BlackRock та інших емітентів рівня, вказали фахівці. Ефект від ротації вони оцінили в $5−10 млрд.

Додатковим джерелом можуть стати ф’ючерсні біткоїн-ЕTF, підсумували експерти.

З 2018 року сумарний обсяг транзакцій в USDC перевищив $12 трлн

Емітент стейблкоїна USDC представив звіт про стан екосистеми цифрового активу. За минулі п’ять років з моменту виходу компанії Circle на крипторинок сумарний обсяг транзакцій в USDC перевищив $12 трлн.

Згідно зі звітом, за 2023 рік фірма опрацювала перекази між банківським сектором і блокчейнами на суму $197 млрд. Водночас загальна кількість транзакцій за 12 місяців сягнула позначки в 595 млн.

Представники Circle зазначили, що кількість гаманців з балансом не менше 10 USDC за рік зросла на 59%. Загалом їхня кількість становить 2,7 млн, а USDC на початок 2024 року доступний для використання в 15 різних блокчейнах.

«Звіт за минулий рік проливає світло на перетворювальну силу USDC у розширенні фінансової інклюзивності та доступу, а також демонструє наші зусилля зі створення широко використовуваної мережі „відкритих грошей“ по всьому світу», — заявив генеральний директор Circle Джеремі Аллейр.

До звіту увійшли тематичні дослідження за участю різних компаній з фінтех-галузі. Серед них значаться такі фірми, як:

Visa;

MoneyGram;

Nubank;

Stripe;

Worldpay та інші.

У січні 2024 року компанія Circle подала конфіденційну заявку на публічне розміщення акцій (IPO) у США. Представники емітента надіслали відповідні документи за формою S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США.

У Польщі розглянуть законопроєкт про регулювання криптовалют у другому кварталі 2024 року

Управління фінансового нагляду Польщі (KNF) планує представити законопроєкт про регулювання криптовалют. Він передбачає створення чітких законодавчих рамок щодо ринку цифрових активів. Про це повідомляє Finance Magnates.

За даними видання, законопроєкт є відповіддю на європейський регламент MiCA, схвалений Радою ЄС у травні 2023 року. Очікується, що його буде винесено на розгляд уряду в другому кварталі 2024 року.

«Запровадження нових правил продиктоване необхідністю підготувати правову базу для правильного функціонування ринку криптоактивів, забезпечити ефективний нагляд і захист інвесторів шляхом оснащення інспекції відповідними засобами», — йдеться в заяві регулятора.

Документ пропонує низку змін, пов’язаних із контролем і ретельнішим регулюванням індустрії:

права і повноваження KNF буде розширено. Відомство стане основним регулятором сфери криптовалют у Польщі;

компанії, що випускають цифрові активи або надають криптовалютні послуги, повинні будуть повідомляти про свою діяльність у KNF;

відомство зможе вживати заходів щодо порушників, зокрема накладення штрафних санкцій;

нові правила охоплюють заходи щодо забезпечення конфіденційності інформації, яку фірми отримують від своїх клієнтів.

Джерело стверджує, що ринок цифрових активів у Польщі не має конкретної правової бази. Тим часом KNF неодноразово попереджало інвесторів про ризики, пов’язані з інвестуванням у цифрові активи.