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15 січня 2024, 19:10

Регулятор вирішив яким інвесткомпаніям дати право на бронювання від мобілізації

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) встановила перелік критеріїв для віднесення професійних учасників ринку до важливих, що дозволить їм бронювати співробітників від мобілізації, передає Інтерфакс-Україна.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) встановила перелік критеріїв для віднесення професійних учасників ринку до важливих, що дозволить їм бронювати співробітників від мобілізації, передає Інтерфакс-Україна.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗгідно із документом, отримати право бронювання своїх співробітників від мобілізації зможуть інвестиційні компанії які здійснили своїм коштом або рахунок клієнтів угоди купівлі-продажу ОВДП у 2023 році на суму від 100 млн грн, та компанії з управління активами (КУА), чиї фонди інвестували в ОВДП у 2023 році від 30 млн грн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно із документом, отримати право бронювання своїх співробітників від мобілізації зможуть інвестиційні компанії які здійснили своїм коштом або рахунок клієнтів угоди купівлі-продажу ОВДП у 2023 році на суму від 100 млн грн, та компанії з управління активами (КУА), чиї фонди інвестували в ОВДП у 2023 році від 30 млн грн.

Альтернативою для КУА є надання у 2023 році фондами, якими вона управляє, позик пов'язаних з оборонною промисловістю підприємствам на суму від 100 млн грн.

Комісія також визначила важливими для ринку управителів майном для фінансування об'єктів будівництва або здійснення операцій з нерухомістю, якщо ця їхня діяльність пов'язана з будівництвом житла для потреб Міноборони або ветеранів війни та їх сімей (за наявності підтвердження відповідного державного органу).

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Крім цього, до переліку важливих потрапили професійні учасники ринку, які забезпечують формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів, утворення та функціонування організованих ринків капіталу або організованих товарних ринків.

Підприємство також буде визначено як важливе для ринку, якщо забезпечує здійснення клірингу та розрахунків (організацію проведення розрахунків) за укладеними угодами з фінансовими інструментами чи продукцією, або забезпечує функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення.

Крім того, до переліку важливих включено Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку як поки що єдине на ринку підприємство, яке здійснює діяльність з надання інформаційних послуг.

Зрештою, важливими визначені підприємства, які є емітентами та беруть участь у виконанні військових замовлень (за наявності підтвердження відповідного держоргану).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Abramon
Abramon
15 січня 2024, 21:03
#
В Україні є фондовий ринок?
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EvilReptiloid
EvilReptiloid
15 січня 2024, 21:42
#
Фондового ринку немає а НКЦПФР є. Як і мільйон інших незрозумілих державних установ, навіть назви яких вимовити важко. Проте всі вони мають привілеї, повноваження та доступ до мами-корупції. Совок повернувся, ми вже живемо в ньому. Ура товаріщі! Все буде держава, а поза державою не буде нічого! Навіть вакууму.
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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
15 січня 2024, 22:11
#
Ринок ОВДП це і є фондовий ринок
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