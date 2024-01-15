Dead Coins: половина криптопроектів припинили існування — дослідження

Понад 50% відстежуваних на CoinGecko криптовалют припинили існування. Такі результати дослідження опублікували на сайті агрегатора.

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З 24 000 криптовалютних проєктів, які були представлені на CoinGecko з 2014 року, 14 039 припинили існування.

Більшість «мертвих» на поточний момент проєктів запустили у 2020−2021 роках — 7530 криптовалют або 53,6% від загальної кількості.

Експерти CoinGecko пов’язують такі показники з популярністю первинного розміщення монет і мем-токенів.

Найневдалішим для стартапів став 2021 рік — 5724 або понад 70% проєктів закрилися. За ним іде 2022 рік із 3520 провалами (~60%).

Із запущених у 2023 році станом на січень 2024 року невдачі зазнали 289 проєктів (менше ніж 10%).

Під час складання звіту експерти CoinGecko, крім відвертого скаму, враховували також закриті неліквідні проєкти та криптовалюти, які не демонструють торгової активності останні 30 днів.

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