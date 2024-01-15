НБУ призупинив ліцензії 20 фінкомпаніям з окупованих територій

Національний банк призупинив дію ліцензій 20 фінансовим компаніям, які розташовані на окупованих територіях. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Тимчасове зупинення ліцензії передбачає, що небанківській установі забороняється проводити відповідну діяльність до ухвалення НБУ рішення про поновлення ліцензії.

Зазначається, що ліцензія компанії вважається тимчасово зупиненою з дня внесення до Переліку територій відомостей, відповідно до яких визначається дата початку тимчасової окупації території її місця діяльності. Ліцензія може бути поновлена за заявою установи протягом 90 календарних днів після завершення окупації.

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