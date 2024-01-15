Уряд Китаю й військові купували чіпи Nvidia попри заборону — Reuters

Уряд Китаю та військові організації придбали невелику кількість напівпровідників NVIDIA минулого року, попри заборону експорту, запроваджені США. Про це пише Reuters.

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Як зазначає видання, з відкритих джерел стало відомо, що десятки китайських компаній придбали напівпровідники Nvidia.

Попит на чіпи Nvidia, що потрапили під заборону, також підкреслює відсутність хороших альтернатив для китайських компаній на цей час. До введення заборони Nvidia займала 90% китайського ринку мікросхем для штучного інтелекту.

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