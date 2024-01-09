Акції Nvidia досягли нового історичного максимуму

Акції Nvidia встановили новий історичний рекорд після презентації нових графічних процесорів для настільних ПК, які використовують переваги штучного інтелекту. Про це пише Reuters.

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Успіх на фондовому ринку

Акції Nvidia піднялися на 6,4% і закрилися на рівні $522,53, що стало найвищим показником за всю історію. Втім, на премаркеті вартість трохи вже впала до $552,32.

Джерело: Google

Примітно, що за весь період торгів папери компанії додали 63 623%. За рік ріст складає приголомшливі 234,36%. На початку 2023 року одна акція коштувала $156.

Нові процесори

Черговий стрибок Nvidia продемонструвала після анонсу серії графічних процесорів GeForce RTX 40 SUPER, орієнтовану насамперед на любителів відеоігор.

Напередодні виставки електроніки в Лас-Вегасі Nvidia також анонсувала інші компоненти та програмне забезпечення, повʼязані зі штучним інтелектом.

Ринкова вартість Nvidia зараз становить майже $1,3 трлн.

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