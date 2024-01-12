У 2024 році потреби України у фінансуванні дефіциту державного бюджету залишаться суттєвими. Країні знадобиться фінансування у розмірі близько $42 млрд. Про це директор МВФ з комунікацій Джулі Козак заявила під час брифінгу.
У МВФ назвали суму міжнародної допомоги, яка необхідна Україні у 2024 році
► Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«За нашими оцінками, країні знадобиться фінансування у розмірі близько $42 млрд, включаючи офіційну донорську підтримку у розмірі близько $32 млрд», — сказала вона.
При цьому вона наголосила на важливості того, щоб донори та партнери України забезпечили виконання своїх фінансових зобов'язань та щоб Україна отримала фінансування, необхідне для підтримки макроекономічної стабільності в країні.
Козак нагадала, що у грудні МВФ завершив другий огляд EFF України, що дозволило виплатити близько $900 млн та довести загальний обсяг виплат України за програмою до $4,5 млрд.
«Влада досягла дуже значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань щодо EFF (програми Механізму розширеного фінансування, — ред.) у складних умовах. У рамках програми було досягнуто всіх цілей, а також досягнуто дуже гарного прогресу на структурному фронті», — додала вона.
Нагадаємо
У 2023 році Україна отримала $42,5 млрд міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.
Коментарі - 3
Получается, что всего от ЕС можно получить в 2024 около 10 ярдов. Под большим вопросом транш из США около 10 ярдов. Ну пусть его заплатят. Но это 20 ярдов. Где еще 20???
В случае США массовая распродажа облигаций по факту приведет к наплыву долларов обратно в США, т. е. закрутит новую спираль инфляции в США и Байден точно пролетел на выборах. Это без орущих банков США, которых кинули на сотни миллиардов долгов и акций в Росии.
Давайте реальнее смотреть на вещи. Это не выстрел в ногу, это отрезать себе ногу и съесть, раз есть нечего.