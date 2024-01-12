У МВФ назвали суму міжнародної допомоги, яка необхідна Україні у 2024 році

У 2024 році потреби України у фінансуванні дефіциту державного бюджету залишаться суттєвими. Країні знадобиться фінансування у розмірі близько $42 млрд. Про це директор МВФ з комунікацій Джулі Козак заявила під час брифінгу.

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«За нашими оцінками, країні знадобиться фінансування у розмірі близько $42 млрд, включаючи офіційну донорську підтримку у розмірі близько $32 млрд», — сказала вона.

При цьому вона наголосила на важливості того, щоб донори та партнери України забезпечили виконання своїх фінансових зобов'язань та щоб Україна отримала фінансування, необхідне для підтримки макроекономічної стабільності в країні.

Козак нагадала, що у грудні МВФ завершив другий огляд EFF України, що дозволило виплатити близько $900 млн та довести загальний обсяг виплат України за програмою до $4,5 млрд.

«Влада досягла дуже значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань щодо EFF (програми Механізму розширеного фінансування, — ред.) у складних умовах. У рамках програми було досягнуто всіх цілей, а також досягнуто дуже гарного прогресу на структурному фронті», — додала вона.

Нагадаємо

У 2023 році Україна отримала $42,5 млрд міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.