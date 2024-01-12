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12 січня 2024, 11:01

У МВФ назвали суму міжнародної допомоги, яка необхідна Україні у 2024 році

У 2024 році потреби України у фінансуванні дефіциту державного бюджету залишаться суттєвими. Країні знадобиться фінансування у розмірі близько $42 млрд. Про це директор МВФ з комунікацій Джулі Козак заявила під час брифінгу.

У 2024 році потреби України у фінансуванні дефіциту державного бюджету залишаться суттєвими.
Фото: agroportal.ua

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«За нашими оцінками, країні знадобиться фінансування у розмірі близько $42 млрд, включаючи офіційну донорську підтримку у розмірі близько $32 млрд», — сказала вона.

При цьому вона наголосила на важливості того, щоб донори та партнери України забезпечили виконання своїх фінансових зобов'язань та щоб Україна отримала фінансування, необхідне для підтримки макроекономічної стабільності в країні.

Козак нагадала, що у грудні МВФ завершив другий огляд EFF України, що дозволило виплатити близько $900 млн та довести загальний обсяг виплат України за програмою до $4,5 млрд.

«Влада досягла дуже значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань щодо EFF (програми Механізму розширеного фінансування, — ред.) у складних умовах. У рамках програми було досягнуто всіх цілей, а також досягнуто дуже гарного прогресу на структурному фронті», — додала вона.

Нагадаємо

У 2023 році Україна отримала $42,5 млрд міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Investik
Investik
12 січня 2024, 11:28
#
Подождите. У меня какие-то проблемы с арифметикой. Даже если Орбану заплатят его откат 15 ярдов и он разблокирует помощь ЕС в том или ином виде, то вообще-то 50 ярдов на 5 лет. Причем там 17 миллиардов евро в виде грантов и 33 миллиарда евро в виде кредитов, т. е. существенную часть придется как сейчас сложить в ЗВР, чтобы зарезервировать по выплаты долгов.

Получается, что всего от ЕС можно получить в 2024 около 10 ярдов. Под большим вопросом транш из США около 10 ярдов. Ну пусть его заплатят. Но это 20 ярдов. Где еще 20???
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0
Ыы ффф
Ыы ффф
12 січня 2024, 11:38
#
Мобилизация на 500к персонажей то это еще 12 ярдов, а так да по идеии все правильно, но там В США начали идти разговоры за компенсацию 100 росийския яродов, если разрешат то можно спокойно ОЗДП с выплатой на 24 год брать
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0
Investik
Investik
12 січня 2024, 11:48
#
В США пока только разговоры. И без согласия ЕС в США на это не пойдут. Это госдолг России почти нулевой, но вот только корпоративный долг около 600 ярдов был на начало войны, плюс не менее 400 ярдов в акциях всяких Газпромов у западных инвесторов залипло. Очевидно же, что Путин просто конфискует в ответ западные активы почти на 1 триллион долларов. Сейчас они заморожены и Путин думает их разменять на свои резервы. Потом нужно понимать, что статус доллара сразу же пошатнется. Это ведь все болтовня про конфискацию, это называется другим словом — ДЕФОЛТ США. По факту США отказываются платить по своим облигациям госдолга. Это так называется. Сразу же начнется распродажа минимум на 1 триллион долларов облигаций США азиатами как ненадежных. После блокировки активов России китайцы поставили на 500 ярдов облигаций США на «своп», т. е. готовы их скинуть сразу же.

В случае США массовая распродажа облигаций по факту приведет к наплыву долларов обратно в США, т. е. закрутит новую спираль инфляции в США и Байден точно пролетел на выборах. Это без орущих банков США, которых кинули на сотни миллиардов долгов и акций в Росии.

Давайте реальнее смотреть на вещи. Это не выстрел в ногу, это отрезать себе ногу и съесть, раз есть нечего.
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