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15 січня 2024, 11:10

Імпорт авто в Україну скоротився майже на 50% у 2023 році

Майже 400 тисяч транспортних засобів було ввезено в Україну за 2023 рік за даними МВС. Це найнижчі показники за останні 3 роки. Київ, Львівська та Одеська області стали лідерами серед регіонів за кількістю ввезених транспортних засобів. Про це повідомляє «Опендатабот».

Майже 400 тисяч транспортних засобів було ввезено в Україну за 2023 рік за даними МВС.
Фото:depositphotos

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Скільки авто завезли в Україну

Зазначається, що 377 063 транспортні засоби імпортували в Україну за 2023 рік.

«Це майже в половину менше, ніж у 2021 році: тоді в країну ввезли 735 956 транспортних засоби. Загалом це найнижчий показник за останні три роки», — зауважують в «Опендатабот».

За даними аналітиків, найчастіше в країну ввозять легкові авто — 73.7%. Далі йдуть мотоцикли (10.1%) та вантажівки (9.7%).

Читайте:Авторинок в Україні: Які авто купують українці в залежності від регіону

Який середній вік ввезених авто

Середній вік ввезеного авто у 2023 році складає 10 років.

«Ввезені машини помолодшали на 2 роки у порівнянні до 2022 року. Понад 50% автомобілів, які були імпортовані у 2023 році, мають 10 і більше років. Найстаршим легковим авто, ввезеним торік, стала Toyota Supra 1990 року», — підкреслюють аналітики.

Як наголошують аналітики, бензинові авто залишаються найпопулярнішими — їх частка в імпорті складає 43%. Дизельними були 33% ввезених торік авто.

Найпопулярніші марки

Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів у 2023 році став Volkswagen — 13.1%. На другому місці — Renault (9.2%), а п’ятірку лідерів завершують Skoda, Nissan та Aud.

Вони додають, що серед моделей найпопулярніший — Volkswagen Golf (3.2%), за ним Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Megane Scenic.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+29
Kharakternyk
Kharakternyk
15 січня 2024, 13:11
#
Тут йде стрімке скорочення чисельності населення, тому не дивно.
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0
KingSalmon
KingSalmon
15 січня 2024, 14:50
#
Долар зродожчав, кількість населення скоротилась, доходи у працюючих людей знизились.
Тож, не дивно.
Все йде на комуналку, продукти харчування та донати на ЗСУ.
Тому тримаємось і робимо, що маємо робити.
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