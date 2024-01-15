Майже 400 тисяч транспортних засобів було ввезено в Україну за 2023 рік за даними МВС. Це найнижчі показники за останні 3 роки. Київ, Львівська та Одеська області стали лідерами серед регіонів за кількістю ввезених транспортних засобів. Про це повідомляє «Опендатабот».
Імпорт авто в Україну скоротився майже на 50% у 2023 році
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Скільки авто завезли в Україну
Зазначається, що 377 063 транспортні засоби імпортували в Україну за 2023 рік.
«Це майже в половину менше, ніж у 2021 році: тоді в країну ввезли 735 956 транспортних засоби. Загалом це найнижчий показник за останні три роки», — зауважують в «Опендатабот».
За даними аналітиків, найчастіше в країну ввозять легкові авто — 73.7%. Далі йдуть мотоцикли (10.1%) та вантажівки (9.7%).
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Який середній вік ввезених авто
Середній вік ввезеного авто у 2023 році складає 10 років.
«Ввезені машини помолодшали на 2 роки у порівнянні до 2022 року. Понад 50% автомобілів, які були імпортовані у 2023 році, мають 10 і більше років. Найстаршим легковим авто, ввезеним торік, стала Toyota Supra 1990 року», — підкреслюють аналітики.
Як наголошують аналітики, бензинові авто залишаються найпопулярнішими — їх частка в імпорті складає 43%. Дизельними були 33% ввезених торік авто.
Найпопулярніші марки
Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів у 2023 році став Volkswagen — 13.1%. На другому місці — Renault (9.2%), а п’ятірку лідерів завершують Skoda, Nissan та Aud.
Вони додають, що серед моделей найпопулярніший — Volkswagen Golf (3.2%), за ним Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Megane Scenic.
Коментарі - 2
Тож, не дивно.
Все йде на комуналку, продукти харчування та донати на ЗСУ.
Тому тримаємось і робимо, що маємо робити.