З 1 жовтня значно зменшуються штрафи для ФОПів за продаж товарів та послуг без використання РРО

З 1 жовтня будуть суттєво зменшені штрафи для фізичних осіб-підприємців за продаж товарів та послуг без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Це передбачає закон № 3219 , яким скасовуються податкові пільги, введені на період воєнного стану, повідомляють в Державній податковій службі.

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«Законом № 3219 суттєво зменшено розміри штрафних (фінансових) санкцій для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку, зі 100 — 150% до 25 — 50% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг), відповідно», — зазначили в податковій.

Щоправда, ця норма не стосується тих зареєстрованих платників податку на додану вартість, які здійснюють діяльність з продажу підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

У ДПС також роз'яснюють, що при контрольно-перевірочних заходах податківці перевірятимуть лише тих суб'єктів господарювання, у діяльності яких існують ризики порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

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Нагадаємо

Згідно із законом № 3219 з 1 жовтня поновлюється відповідальність підприємців за здійснення розрахункових операцій без використання РРО/ПРРО.

З 1 жовтня 2022 року підприємці зобов’язані застосовувати РРО або ПРРО під час здійснення розрахункових операцій у готівковому чи в безготівковому форматі.

Не нестимуть відповідальності за порушення цієї вимоги закону з 1 жовтня лише підприємці на:

тимчасово окупованих рф територіях України, — по дату завершення тимчасової окупації відповідних територій;

територіях активних бойових дій, — по дату завершення бойових дій на відповідних територіях;

територіях можливих бойових дій, — по дату припинення можливості бойових дій на відповідних територіях.

(Крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів).

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