Понад ¾ від всіх легковиків, що минулого року поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. таких авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.
10 січня 2024, 12:17
Авторинок в Україні: Попит на вживані авто в Україні впав на 45%
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Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у три з половиною рази перевищила річний обсяг ринку нових легковиків. Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 45%. Далі йдуть: дизельні — 33%; електромобілі — 14%; авто з ГБО — 5%; гібриди — 3%.
Що обирали українці
Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
Топ — 10 найпопулярніших моделей 2023 року увійшли:
- WV Golf — 16123 од.;
- Renault Megane — 14392 од.;
- Skoda Octavia — 10261 од.;
- WV Passat — 8543 од.;
- Nissan Leaf — 5190 од.;
- Ford Focus — 4646 од.;
- Nissan Qashqai — 4339 од.;
- WV Touran — 4181 од.;
- WV Tiguan — 4075 од.;
- Audi A4 — 3940 од.
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Джерело: Мінфін
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