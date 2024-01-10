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10 січня 2024, 12:17

Авторинок в Україні: Попит на вживані авто в Україні впав на 45%

Понад ¾ від всіх легковиків, що минулого року поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. таких авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.

Понад ¾ від всіх легковиків, що минулого року поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.
Фото:depositphotos

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Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у три з половиною рази перевищила річний обсяг ринку нових легковиків. Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 45%. Далі йдуть: дизельні — 33%; електромобілі — 14%; авто з ГБО — 5%; гібриди — 3%.

Що обирали українці

Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Топ — 10 найпопулярніших моделей 2023 року увійшли:

  • WV Golf — 16123 од.;
  • Renault Megane — 14392 од.;
  • Skoda Octavia — 10261 од.;
  • WV Passat — 8543 од.;
  • Nissan Leaf — 5190 од.;
  • Ford Focus — 4646 од.;
  • Nissan Qashqai — 4339 од.;
  • WV Touran — 4181 од.;
  • WV Tiguan — 4075 од.;
  • Audi A4 — 3940 од.

Читайте: Українці купили в автосалонах 138 тисяч нових автомобілів за рік — МВС

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
veritas69
veritas69
10 січня 2024, 14:06
#
Новье берут, это те 60%, кто не нуждается в гуманитарной помощи
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