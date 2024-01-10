Авторинок в Україні: Попит на вживані авто в Україні впав на 45%

Понад ¾ від всіх легковиків, що минулого року поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. таких авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.

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Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у три з половиною рази перевищила річний обсяг ринку нових легковиків. Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 45%. Далі йдуть: дизельні — 33%; електромобілі — 14%; авто з ГБО — 5%; гібриди — 3%.

Що обирали українці

Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Топ — 10 найпопулярніших моделей 2023 року увійшли:

WV Golf — 16123 од.;

Renault Megane — 14392 од.;

Skoda Octavia — 10261 од.;

WV Passat — 8543 од.;

Nissan Leaf — 5190 од.;

Ford Focus — 4646 од.;

Nissan Qashqai — 4339 од.;

WV Touran — 4181 од.;

WV Tiguan — 4075 од.;

Audi A4 — 3940 од.

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