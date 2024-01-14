Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня скоротився до $673,3 млн із $789,3 млн тижнем раніше. Про це свідчать дані на регулятора, передає Інтерфакс-Україна.
НБУ зменшив чистий продаж валюти до $670 мільйонів
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Продаж валюти
У першій половині поточного тижня купівля валюти клієнтами банків знижувалася з $266,4 у понеділок до $222,6 млн у середу.
У результаті, якщо НБУ в понеділок послабив офіційний курс на 12 копійок — до 38,1920 грн/$1, то у вівторок вже на 3 копійки, а в середу почалася тенденція до зміцнення курсу: спочатку підвищив його на 3 копійки, у четвер — на 20 копійок, а у п'ятницю — ще на 16 копійок, до 37,8386 грн/$1.
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На готівковому ринку за минулий тиждень гривня також зміцнилася майже на 40 копійок — приблизно до 38,83 грн/$1.
Як повідомлялося, за підсумками грудня чистий продаж НБУ виріс приблизно до $3,57 млрд з $2,46 млрд у листопаді, $3,34 млрд у жовтні та $2,69 млрд у вересні.
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