Активи збанкрутілого Златобанку виставили на продаж з дисконтом 85%

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб знизив ціну на виставлені на продаж активи Златобанку до 1,59 млн грн. Торги у форматі гібридного голландського аукціону заплановані на 22 січня, йдеться на сайті Прозорро.Продажі.

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Що входить до лоту

До лота входять активи, які частково перебувають у заставі Національного банку України. Серед них — 21,05% у статутному капіталі ТОВ «Торгово-логістичний комплекс Арктика», а також дебіторська заборгованість та права вимоги й майнові права за кредитними договорами з фізичними і юридичними особами.

Усі активи пов'язані між собою. Вони мають спільне забезпечення, спільних засновників та адреси позичальників.

Загальна заборгованість за виставленими на продаж активами перевищує 16 млрд грн.

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Забезпеченням за кредитами виступають об'єкти нерухомості (зокрема в Києві, Харкові, Київській та Дніпропетровській областях), транспорт (два літаки Боїнг 737−500 1993 року випуску з двома двигунами типу CFM56−3С-1), обладнання, товари в обороті, а також майнові права на частку в статутному капіталі одного з позичальників.

Нагадаємо

Включені до складу лота активи до цього вже не раз виставлялися на індивідуальні торги, а також торгувалися в складі пулу, але не знайшли покупців.