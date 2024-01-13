У Citi знизили прогноз щодо вартості Brent у 2024 році до $74

Аналітики Citi Research знизили прогнози щодо ціни нафти марки Brent на цей і наступний роки через побоювання надлишку нафти на ринку, передає Reuters.

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Прогноз аналітиків

Зокрема прогноз на 2024 рік був знижений на $1, до $74 за барель, а прогноз на 2025 рік — на $10, до $60 за барель.

Аналітики очікують, що цього року ціни на нафту триматимуться вище за $70 за барель.

При цьому Citi уточнив, що конфлікт у Червоному морі може призвести до короткострокового зростання премії в цінах на нафту.

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Ціни на нафту

Вартість нафти марки Brent з постачанням у березні на лондонській біржі ICE у п'ятницю, 12 січня, перевищила позначку $80 за барель уперше з 27 грудня 2023 року, свідчать дані торгового майданчика.

У піку вартість ф'ючерсів становила $80,74 за барель, зростання перевищувало 4%. Водночас зросла і ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що головним фактором зростання ціни є ескалація на Близькому Сході. Конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом розширюється. Сполучені Штати та Великобританія заявили, що завдали ударів з повітря та моря по військових об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади угруповання на кораблі у Червоному морі.

Хусіти провели масштабну атаку на кораблі дронами та ракетами. Американські військові відбили атаку, проте транспортні компанії, як і раніше, побоюються направляти свої судна через Червоне море з міркувань безпеки.