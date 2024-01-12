Ескалація конфлікту на Близькому Сході призвела до подорожчання нафти

Ціни на нафту підскочили через напруження на Близькому Сході. Brent додала 1,76%, а WTI 1,86%. Про це передає Reuters.

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Ціни ростуть

Березневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $1,36, до $78,78 за барель. На день раніше Brent здорожчала на $0,61 (0,8%), до $77,41 за барель.

Лютневі ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на $1,34, до $73,36 за барель. За минулу сесію контракт здорожчав на $0,65 (0,9%), до $72,02 за барель.

Ціна на WTI не опускається нижче від рівня довгострокової підтримки, що проходить близько позначки $70 за барель, з початку 2024 року.

Причини росту

Головним чинником росту ціни є ескалація на Близькому Сході. Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС розширюється. Сполучені Штати та Велика Британія заявили, що завдали ударів з повітря та моря по військових об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади угруповання на кораблі в Червоному морі.

Хусити провели масштабну атаку на кораблі дронами й ракетами. Американські військові відбили атаку, проте транспортні компанії, як і раніше, побоюються направляти свої судна через Червоне море з міркувань безпеки.

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