За 2023 рік депозити бізнесу і населення зросли на пів трильйона гривень

За оперативними даними НБУ , на кінець минулого року депозити підприємств і населення в еквіваленті у всіх валютах сягнули 2 трлн 393 млрд грн. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев в телеграм-каналі.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінилися депозити

За рік депозити зросли на 26% або 499 млрд грн.

Зокрема вклади у національній валюті зросли на 35% (+424 млрд грн) до 1628 млрд грн.

Вклади в іноземній валюті зросли на 12% (+$2 млрд) до $19,2 млрд.

Депозити підприємств зростали у 2,5 рази швидше за вклади населення.

Читайте: Проєкт закону про мобілізацію та зниження курсу гривні: як це вплинуло на депозити

«Приріст депозитної бази обумовив продовження позитивних тенденцій у фондуванні та ліквідності банківської системи, зміцнивши її стійкість та сприяючи відновленню кредитування економіки», — зазначив він.