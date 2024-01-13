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13 січня 2024, 9:10

За 2023 рік депозити бізнесу і населення зросли на пів трильйона гривень

За оперативними даними НБУ, на кінець минулого року депозити підприємств і населення в еквіваленті у всіх валютах сягнули 2 трлн 393 млрд грн. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев в телеграм-каналі.

За оперативними даними НБУ, на кінець минулого року депозити підприємств і населення в еквіваленті у всіх валютах сягнули 2 трлн 393 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Як змінилися депозити

За рік депозити зросли на 26% або 499 млрд грн.

Зокрема вклади у національній валюті зросли на 35% (+424 млрд грн) до 1628 млрд грн.

Вклади в іноземній валюті зросли на 12% (+$2 млрд) до $19,2 млрд.

Депозити підприємств зростали у 2,5 рази швидше за вклади населення.

Читайте: Проєкт закону про мобілізацію та зниження курсу гривні: як це вплинуло на депозити

«Приріст депозитної бази обумовив продовження позитивних тенденцій у фондуванні та ліквідності банківської системи, зміцнивши її стійкість та сприяючи відновленню кредитування економіки», — зазначив він.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 січня 2024, 10:12
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Очень «радует» прирост депозитов от «бизнеса». В стране война, масса проблем, а оказывается есть «бизнес» у которого все даже очень хорошо, есть и оборотные средства, а есть и вклады в банках. Ну просто какой то «праздник».
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Rubi0
Rubi0
13 січня 2024, 11:43
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У нбу золотовалютные резервы растут во время войны, то чего б депозитам не расти… так посмотришь то вот оно укр экономическое чудо которого мы ждали 33 года
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