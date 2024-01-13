За оперативними даними НБУ, на кінець минулого року депозити підприємств і населення в еквіваленті у всіх валютах сягнули 2 трлн 393 млрд грн. Про це написав голова Податкового комітету
За 2023 рік депозити бізнесу і населення зросли на пів трильйона гривень
За оперативними даними НБУ, на кінець минулого року депозити підприємств і населення в еквіваленті у всіх валютах сягнули 2 трлн 393 млрд грн. Про це написав голова Податкового комітету
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Як змінилися депозити
За рік депозити зросли на 26% або 499 млрд грн.
Зокрема вклади у національній валюті зросли на 35% (+424 млрд грн) до 1628 млрд грн.
Вклади в іноземній валюті зросли на 12% (+$2 млрд) до $19,2 млрд.
Депозити підприємств зростали у 2,5 рази швидше за вклади населення.
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«Приріст депозитної бази обумовив продовження позитивних тенденцій у фондуванні та ліквідності банківської системи, зміцнивши її стійкість та сприяючи відновленню кредитування економіки», — зазначив він.
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