BlackRock купує Global Infrastructure Partners за $12,5 млрд. Угода стане рекордною для інвестгіганта. Про це повідомляє Bloomberg.
12 січня 2024, 18:40
BlackRock купує компанію GIP: угода стане рекордною
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Global Infrastructure Partners (GIP) спеціалізується на інвестиціях в інфраструктуру, таку як енергетика, транспорт, водопостачання й утилізація відходів.
BlackRock заплатить $3 мільярди готівкою та акціями на суму близько $9,5 мільярдів. Очікується, що угода буде закрита в третьому кварталі.
Придбання GIP, яка управляє $100 мільярдами, є найбільшою угодою за понад десять років для BlackRock.
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Джерело: Мінфін
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