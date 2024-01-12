BlackRock купує компанію GIP: угода стане рекордною

BlackRock купує Global Infrastructure Partners за $12,5 млрд. Угода стане рекордною для інвестгіганта. Про це повідомляє Bloomberg.

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Global Infrastructure Partners (GIP) спеціалізується на інвестиціях в інфраструктуру, таку як енергетика, транспорт, водопостачання й утилізація відходів.

BlackRock заплатить $3 мільярди готівкою та акціями на суму близько $9,5 мільярдів. Очікується, що угода буде закрита в третьому кварталі.

Придбання GIP, яка управляє $100 мільярдами, є найбільшою угодою за понад десять років для BlackRock.

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