росія готується до судової битви, щоб уникнути конфіскації заморожених активів на $300 млрд — Bloomberg

рф розпочала консультації з провідними юристами, щоб перешкодити будь-яким спробам США чи ЄС конфіскувати частину із заморожених резервів російського центробанку на суму $300 млрд на користь України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела у Москві, які вивчають можливість конфіскації цих коштів.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

На їх думку, загалом конфіскація російських заморожених резервів малоймовірна, проте центробанк рф веде перемовини з міжнародними юридичними фірмами про представництво його інтересів у міжнародних судах в разі судових розбірок.

Російська влада також найняла експертів, які мають проаналізувати відповідне законодавство за кордоном і прецеденти в інших країнах.

При цьому російські високопосадовці, які залучені до дискусій з цього питання, упевнені, що розгляд справи в міжнародних судах завадить передати конфісковані кошти Україні, навіть якщо росія не зможе повернути над ними контроль.

Вони вважають, що Захід має мало шансів у суді та не має законних підстав для конфіскації російських резервів на підставі законів, ухвалених після їх заморожування через санкції.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законопроєкт, який дозволить їй конфіскувати близько $300 млрд заморожених російських активів, щоб надати їх на відновлення Україні.

За даними мінфіну рф, через західні санкції росія втратила доступ майже до половини золотовалютних резервів — близько $300 млрд із приблизно $640 млрд.