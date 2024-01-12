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12 січня 2024, 16:25

росія готується до судової битви, щоб уникнути конфіскації заморожених активів на $300 млрд — Bloomberg

рф розпочала консультації з провідними юристами, щоб перешкодити будь-яким спробам США чи ЄС конфіскувати частину із заморожених резервів російського центробанку на суму $300 млрд на користь України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела у Москві, які вивчають можливість конфіскації цих коштів.

рф розпочала консультації з провідними юристами, щоб перешкодити будь-яким спробам США чи ЄС конфіскувати частину із заморожених резервів російського центробанку на суму $300 млрд на користь України.
Фото: pixabay.com

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На їх думку, загалом конфіскація російських заморожених резервів малоймовірна, проте центробанк рф веде перемовини з міжнародними юридичними фірмами про представництво його інтересів у міжнародних судах в разі судових розбірок.

Російська влада також найняла експертів, які мають проаналізувати відповідне законодавство за кордоном і прецеденти в інших країнах.

При цьому російські високопосадовці, які залучені до дискусій з цього питання, упевнені, що розгляд справи в міжнародних судах завадить передати конфісковані кошти Україні, навіть якщо росія не зможе повернути над ними контроль.

Вони вважають, що Захід має мало шансів у суді та не має законних підстав для конфіскації російських резервів на підставі законів, ухвалених після їх заморожування через санкції.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законопроєкт, який дозволить їй конфіскувати близько $300 млрд заморожених російських активів, щоб надати їх на відновлення Україні.

За даними мінфіну рф, через західні санкції росія втратила доступ майже до половини золотовалютних резервів — близько $300 млрд із приблизно $640 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Investik
Investik
12 січня 2024, 17:02
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В саге с ЗВР России надо добавить важные детали. Для начала не известно где находится большая их часть. Обыватель обычно думает, что если активы заморозили, то это означает, что точно известно где они. Это совершенно не так. Если ты управляешь центробанками США и ЕС, то ты можешь остановить любые транзакции в долларах и евро. По факту сейчас запрещены транзакции с ЦБ РФ. Однако это совершенно не говорит по какой цепочке владельцев себе ЦБ РФ притаскивал кеш и в каких бумагах и на каких подставных лиц все это. На текущий момент удалось найти менее 50% активов Путина и поиск их крайне затруднен банковской тайной.

Даже если найти афелированное с ЦБ РФ лицо, то нужно будет доказать в суде, что оно именно такое, а это довольно непросто. Так это будет выглядеть как хищение денег у какого-то Джона и он действительно легко отобьется в суде.

Реально активов, которые точно принадлежат ЦБ РФ примерно на $150 ярдов известно на данный момент. Большая часть активов в евро не идентифицированна по месту хранения
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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
12 січня 2024, 18:33
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Всі заморожені папери ЦБ РФ зберігаються в центральних депозитаріях США та ЕС. Заморозка як така відбувається після ідентифікації активів
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