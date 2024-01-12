Товарообіг України за минулий рік становив понад $99 млрд. Найбільше експортували у Польщу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 січня 2024, 13:52

Товарообіг України за минулий рік становив понад $99 млрд. Найбільше експортували у Польщу

У 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Імпорт склав майже $63,5 млрд, а експорт — на $36 млрд. Про це повідомили у Державній митній службі.

У 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

З якими країнами найбільше торгували

Оподаткований імпорт склав $52,6 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю — $10,4 млрд, Польщі — $6,6 млрд та Німеччини — $4,9 млрд.

При цьому експортували з України найбільше до Польщі — на $4,7 млрд, Румунії — на $3,7 млрд та Китаю — на $2,4 млрд.

У 2022 році товарообіг України був навіть більше й становив $99,7 млрд. У довоєнний 2021 рік $117,44 млрд.

Які товари імпортували та вивозили

У загальних обсягах ввезених минулого року товарів 65% склали такі категорії товарів:

  • авто, устаткування та транспорт — $19,8 млрд;
  • продукція хімічної промисловості — $11 млрд;
  • паливно-енергетичні товари — $10,3 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів у 2023 році увійшли:

  • продовольчі товари $21,8 млрд
  • метали та вироби з них $3,9 млрд
  • авто, устаткування та транспорт $2,9 млрд

Читайте також: У МВФ назвали суму міжнародної допомоги, яка необхідна Україні у 2024 році

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Investik
Investik
12 січня 2024, 14:31
#
Ну как бы очень хорошо видно, что по факту страна живет проедая транщи. Около 30 ярдов дефицита торговли это просто пропитые деньги США и ЕС. Их не заработали.

И тут еще очень важная деталь, которая и мистера Джонсона в США волнует. Откуда почти на 20 ярдов импорта автомобилей? Промышленность лежит. Доля грузовиков и станков там маленькая, это легковые автомобили и так много стоят, т.к. большая доля машин представительского класса. Украина страна нищих и в тоже время счастливых обладателей Ламборджини и Феррари. Мистер Джонсон считает это прямым доказательством коррупции и что деньги США разворовывают, т.к. в нормальной структуре импорта нормальными не очень богатыми украинцами предметы роскоши не могут составлять такую большую сумму. В реале это как раз представительвительские тачки военкомов, судей и прочей шушары, которым война мать родна. Когда тебе деньги девать некуда, то покупка еще одного Мерина на тещу типовое действие коррупционера.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають AlexZerg, Олександр Міщенко и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами