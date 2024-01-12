У 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Імпорт склав майже $63,5 млрд, а експорт — на $36 млрд. Про це повідомили у Державній митній службі.
Товарообіг України за минулий рік становив понад $99 млрд. Найбільше експортували у Польщу
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З якими країнами найбільше торгували
Оподаткований імпорт склав $52,6 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.
Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю — $10,4 млрд, Польщі — $6,6 млрд та Німеччини — $4,9 млрд.
При цьому експортували з України найбільше до Польщі — на $4,7 млрд, Румунії — на $3,7 млрд та Китаю — на $2,4 млрд.
У 2022 році товарообіг України був навіть більше й становив $99,7 млрд. У довоєнний 2021 рік $117,44 млрд.
Які товари імпортували та вивозили
У загальних обсягах ввезених минулого року товарів 65% склали такі категорії товарів:
- авто, устаткування та транспорт — $19,8 млрд;
- продукція хімічної промисловості — $11 млрд;
- паливно-енергетичні товари — $10,3 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів у 2023 році увійшли:
- продовольчі товари $21,8 млрд
- метали та вироби з них $3,9 млрд
- авто, устаткування та транспорт $2,9 млрд
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Коментарі - 1
И тут еще очень важная деталь, которая и мистера Джонсона в США волнует. Откуда почти на 20 ярдов импорта автомобилей? Промышленность лежит. Доля грузовиков и станков там маленькая, это легковые автомобили и так много стоят, т.к. большая доля машин представительского класса. Украина страна нищих и в тоже время счастливых обладателей Ламборджини и Феррари. Мистер Джонсон считает это прямым доказательством коррупции и что деньги США разворовывают, т.к. в нормальной структуре импорта нормальными не очень богатыми украинцами предметы роскоши не могут составлять такую большую сумму. В реале это как раз представительвительские тачки военкомов, судей и прочей шушары, которым война мать родна. Когда тебе деньги девать некуда, то покупка еще одного Мерина на тещу типовое действие коррупционера.