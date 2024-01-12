Товарообіг України за минулий рік становив понад $99 млрд. Найбільше експортували у Польщу

У 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Імпорт склав майже $63,5 млрд, а експорт — на $36 млрд. Про це повідомили у Державній митній службі.

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З якими країнами найбільше торгували

Оподаткований імпорт склав $52,6 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю — $10,4 млрд, Польщі — $6,6 млрд та Німеччини — $4,9 млрд.

При цьому експортували з України найбільше до Польщі — на $4,7 млрд, Румунії — на $3,7 млрд та Китаю — на $2,4 млрд.

У 2022 році товарообіг України був навіть більше й становив $99,7 млрд. У довоєнний 2021 рік $117,44 млрд.

Які товари імпортували та вивозили

У загальних обсягах ввезених минулого року товарів 65% склали такі категорії товарів:

авто, устаткування та транспорт — $19,8 млрд;

продукція хімічної промисловості — $11 млрд;

паливно-енергетичні товари — $10,3 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів у 2023 році увійшли:

продовольчі товари $21,8 млрд

метали та вироби з них $3,9 млрд

авто, устаткування та транспорт $2,9 млрд

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