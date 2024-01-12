Через «Дію» українці вже перереєстрували понад 5 тисяч транспортних засобів

Українці перереєстрували через «Дію» вже понад 5 тисяч транспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Наразі послуга доступна для переоформлення легкових авто, мотоциклів та мопедів.

«Мінімум бюрократії. Зменшення корупційних ризиків, адже перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично. Швидко та зручно. Договори купівлі-продажу укладаються прямо у смартфоні», — зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, дану послугу МВС України запустило 20 грудня у співпраці з Мінцифрою.

Протягом 2023 року Мінцифри вдалося запустити 39 нових послуг на порталі та в застосунку «Дія». Загалом доступні уже 130 сервісів.