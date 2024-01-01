«Дія» запустила 39 нових послуг протягом 2023 року — Федоров

Мінцифри вдалося запустити 39 нових послуг на порталі та в застосунку «Дія». Загалом доступні уже 130 сервісів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, «Дією» користуються понад 20 млн українців. Він додав, що до «Дія.City» долучилися також понад 370 компаній, 80 з них — у сфері defense tech.

Зазначається, що Мінцифри оновило платформу «Дія.Освіта», таким чином доступні 173 освітні серіали, 56 симуляторів професій, зʼявилась можливість скласти профорієнтаційний тест, а також переглянути актуальні вакансії у своєму регіоні.

Міністр наголосив, що протягом 2023 року вдалося збільшити виробництво дронів у 100 разів та створити перші у світі ударні роти БПЛА у межах проєкту «Армія дронів»

Уточнюється, що міністерство запустило кластер Brave1, який сприяє розвитку інновацій та оборонних технологій. Водночас наразі на платформі зареєстрували понад 900 розробок, а 137 з них отримали гранти на понад $2,3 млн.