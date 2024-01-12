У Міноборони вже підготували новий законопроєкт про мобілізацію — Умєров

Міністерство оборони вже підготувало новий законопроєкт про посилення мобілізації в Україні, найближчим часом його винесуть на розгляд уряду. Про це міністр оборони Рустем Умєров заявив на своїй сторінці у Facebook.

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«Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Готові виносити його на погодження уряду в найближчий час», — зазначив Умєров.

Він нагадав, що попередню редакцію законопроєкту Кабмін відкликав з Верховної Ради. За словами міністра, робоча група працювала над ним останні пів року.

«Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше. Над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі - представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств», — додав Умєров.

Він також закликав ухвалити нову редакцію законопроєкту якнайшвидше.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 11 січня Верховна Рада відмовилася розглядати урядовий законопроєкт № 10378 щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби. Кабмін відкликав його на доопрацювання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Головнокомандувач та Генштаб ЗСУ пропонують додатково мобілізувати 450−500 тисяч чоловіків.