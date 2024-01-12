Міністерство оборони вже підготувало новий законопроєкт про посилення мобілізації в Україні, найближчим часом його винесуть на розгляд уряду. Про це міністр оборони Рустем Умєров заявив на своїй сторінці у Facebook.
У Міноборони вже підготували новий законопроєкт про мобілізацію — Умєров
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Готові виносити його на погодження уряду в найближчий час», — зазначив Умєров.
Він нагадав, що попередню редакцію законопроєкту Кабмін відкликав з Верховної Ради. За словами міністра, робоча група працювала над ним останні пів року.
«Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше. Над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі - представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств», — додав Умєров.
Він також закликав ухвалити нову редакцію законопроєкту якнайшвидше.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 11 січня Верховна Рада відмовилася розглядати урядовий законопроєкт № 10378 щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби. Кабмін відкликав його на доопрацювання.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Головнокомандувач та Генштаб ЗСУ пропонують додатково мобілізувати 450−500 тисяч чоловіків.
Коментарі - 14
Безгулая в своем духе слила документ в Фейсбуке.
Там убрали:
— блокировки карт
— блокировки сделок с недвижимостью
— внесение в реестр должников с вытекающим поражением в правах
— электронные повестки
— призыв инвалидов III группы (это вообще был треш)
— призыв единственных опекунов несовершеннолетних (еще пропущенный треш, власть собиралась призвать отца без матери и ребенка по факту сдать в детский дом)
— убрать норму о изъятии (мобилизации) автомобилей у физлиц (еще один треш, который мало заметили)
Что по факту добавлено
— дети (студенты) идут на войну, в ВУЗах вводится военная подготовка и отсрочка до 25 лет, но для интернатуры и аспирантуры сохраняется. Иными словами, пока ребенок учится его учат стрелять с дипломом — в окоп
— полицейские встают на воинский учет и подлежат призыву, но им определяется порядок бронирования Кабмином
Основной момент, что хотят поубивать детей на войне. И так уже демографическая яма, решили сделать демографическую пропасть.
Еще до поправок не было видно куча просто чумового треша, там блокировка карт была лишь вишенкой на тортик на фоне хищения автомобилей населения или детей в детские дома. Это ведь у кого-то рука не дрогнула такое написать!
Еще в 18 веке в 12-14 лет мальчик уже часто работал и уже был женат, т. е. фактически был уже совсем мужиком.
Обычный наш мальчик-студент психологически еще подросток.
Существенный момент, что нет как с Вагнером положений о отдельном подразделении для заключенных, т. е. убийц и маньяков будут смешивать с мобиками. Важный момент, что уголовники мыслят по понятиям. Они быстро изобьют или вообще убьют офицеров, которые им под ногами мешаются. Типа «от орков прилетело», потом установят свою форму дедовщины с тюремными обычаями, включая «опущенных» и т. п. Именно поэтому Путин загнал уголовников отдельное подразделение, чтобы они там варились в своем соку. Однако как видно Зеленский боится аналога мятежа Вагнера, поэтому будет зеков подмешивать в обычные воинские части. Залужный категорически против, но как видно вариантов уже нет. Этот момент показывает, что реально законопроект от Зеленского.
Тут очень важный момент, что из зэков на войну пойдут только реальные убийцы и маньяки, чтобы там не говорил Зеленский о «отдельных статьях». Просто никакого смысла идти на войну, если ты сел на 2−3 года нет. Ты под бомбами будешь 2−3 года, а в «тюрьме сейчас макароны». По опыту России на контракт шли обычно те, кто с тяжелыми статьями типа убийства с изнасилованием. Просто им сидеть по 15−18 лет, есть риск вообще помереть в тюрьме, поэтом почему бы не рискнуть? Также всякие члены банд привыкшие и так к перестрелкам с полицией не видят большой проблемы заняться перестрелкой с кем-то еще, если еще и денег платят.
Но нужно быть наивным, что какой человек за кражу в магазине на 2 года из тюрьмы во время войны подпишет контракт, он наоборот рад, что мобилизации в тюрьме спрятался.
Основной риск я вижу в разрушении воинской дисциплины. Пардон, «дисциплина» старшего по хате в тюрьме это не Устав, а того кто не понял, поиметь и так «опустить». Это вот так выглядит все. Обычная армейская дедовщина тут погулять вышла. В СССР категорически запрещалось зеков вводить в воинские части именно по причине, что от воинской дисциплины оставались рожки да ножки.
Вместо бригады ВСУ получится «бригада», но которая уже в другом смысле.
Я с Залужным согласен, это идиотская идея Зеленского. Нужно как минимум делать отдельные части для заключенных и ставить туда офицерами также заключенных
Это нельзя делать просто категорически. Опыт уже был и ясно чем кончается.