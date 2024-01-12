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12 січня 2024, 9:28

У Міноборони вже підготували новий законопроєкт про мобілізацію — Умєров

Міністерство оборони вже підготувало новий законопроєкт про посилення мобілізації в Україні, найближчим часом його винесуть на розгляд уряду. Про це міністр оборони Рустем Умєров заявив на своїй сторінці у Facebook.

Міністерство оборони вже підготувало новий законопроєкт про посилення мобілізації в Україні, найближчим часом його винесуть на розгляд уряду.
Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

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«Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Готові виносити його на погодження уряду в найближчий час», — зазначив Умєров.

Він нагадав, що попередню редакцію законопроєкту Кабмін відкликав з Верховної Ради. За словами міністра, робоча група працювала над ним останні пів року.

«Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше. Над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі - представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств», — додав Умєров.

Він також закликав ухвалити нову редакцію законопроєкту якнайшвидше.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 11 січня Верховна Рада відмовилася розглядати урядовий законопроєкт № 10378 щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби. Кабмін відкликав його на доопрацювання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Головнокомандувач та Генштаб ЗСУ пропонують додатково мобілізувати 450−500 тисяч чоловіків.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 14

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Exba
Exba
12 січня 2024, 9:45
#
Шустрые они
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Investik
Investik
12 січня 2024, 10:19
#
Ну как бы численность ВСУ стала сокращаться от того, что потери выше мобилизации. Тут все равно надо что-то делать, если есть желание воевать даже как просто удержание фронта.

Безгулая в своем духе слила документ в Фейсбуке.
Там убрали:
— блокировки карт
— блокировки сделок с недвижимостью
— внесение в реестр должников с вытекающим поражением в правах
— электронные повестки
— призыв инвалидов III группы (это вообще был треш)
— призыв единственных опекунов несовершеннолетних (еще пропущенный треш, власть собиралась призвать отца без матери и ребенка по факту сдать в детский дом)
— убрать норму о изъятии (мобилизации) автомобилей у физлиц (еще один треш, который мало заметили)

Что по факту добавлено
— дети (студенты) идут на войну, в ВУЗах вводится военная подготовка и отсрочка до 25 лет, но для интернатуры и аспирантуры сохраняется. Иными словами, пока ребенок учится его учат стрелять с дипломом — в окоп
— полицейские встают на воинский учет и подлежат призыву, но им определяется порядок бронирования Кабмином

Основной момент, что хотят поубивать детей на войне. И так уже демографическая яма, решили сделать демографическую пропасть.

Еще до поправок не было видно куча просто чумового треша, там блокировка карт была лишь вишенкой на тортик на фоне хищения автомобилей населения или детей в детские дома. Это ведь у кого-то рука не дрогнула такое написать!
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Riojas
Riojas
12 січня 2024, 10:29
#
Пару уточнений, справедливости ради — Мобилизация транспортных средств была всегда, просто по факту ее применяли только к юридическим лицам. Планировали расширить на ФОПов, передумали. — 25 лет это уже далеко не дети и в конце концов сколько можно выкашивать мужиков 40+
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Investik
Investik
12 січня 2024, 10:50
#
В нашей цивилизации юноша по факту обычно в инфантильном состоянии пока студент. Пока ты не работаешь и не завел семью, то находишься скорее в незрелом подростковом состоянии психологический. Возраст психологический и по паспорту очень разные вещи.

Еще в 18 веке в 12-14 лет мальчик уже часто работал и уже был женат, т. е. фактически был уже совсем мужиком.

Обычный наш мальчик-студент психологически еще подросток.
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Investik
Investik
12 січня 2024, 10:40
#
Да, еще в обтекаемой форме речь идет о призыве уголовников в ВСУ. Хотя там «по желанию», но довольно очевидная попытка скопировать Вагнера. Иными словами, убийца или насильник заключает контракт, а его Зеленский помилует после нескольких месяцев службы, потом они как «герои войны» придут убивать и насиловать дальше. В России часто вагнеровцы вообще заявлялись посмеятся над своими жертвами.

Существенный момент, что нет как с Вагнером положений о отдельном подразделении для заключенных, т. е. убийц и маньяков будут смешивать с мобиками. Важный момент, что уголовники мыслят по понятиям. Они быстро изобьют или вообще убьют офицеров, которые им под ногами мешаются. Типа «от орков прилетело», потом установят свою форму дедовщины с тюремными обычаями, включая «опущенных» и т. п. Именно поэтому Путин загнал уголовников отдельное подразделение, чтобы они там варились в своем соку. Однако как видно Зеленский боится аналога мятежа Вагнера, поэтому будет зеков подмешивать в обычные воинские части. Залужный категорически против, но как видно вариантов уже нет. Этот момент показывает, что реально законопроект от Зеленского.
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Riojas
Riojas
12 січня 2024, 10:52
#
На всю страну 52 тысячи заключённых. Из них именно отбывающих срок тысяч 30, это все с туберкулёзниками, спидозниками и дедами, которые никуда не пойдут. Там если наберут пять тысяч то это хорошо, формировать из них отдельные штрафбаты (которые дезертируют в полном составе в первом бою) и охранять их просто неразумно.
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Investik
Investik
12 січня 2024, 11:06
#
Как я понимаю, 52 тысячи именно заключенных, а осужденных несколько сот тысяч.

Тут очень важный момент, что из зэков на войну пойдут только реальные убийцы и маньяки, чтобы там не говорил Зеленский о «отдельных статьях». Просто никакого смысла идти на войну, если ты сел на 2−3 года нет. Ты под бомбами будешь 2−3 года, а в «тюрьме сейчас макароны». По опыту России на контракт шли обычно те, кто с тяжелыми статьями типа убийства с изнасилованием. Просто им сидеть по 15−18 лет, есть риск вообще помереть в тюрьме, поэтом почему бы не рискнуть? Также всякие члены банд привыкшие и так к перестрелкам с полицией не видят большой проблемы заняться перестрелкой с кем-то еще, если еще и денег платят.

Но нужно быть наивным, что какой человек за кражу в магазине на 2 года из тюрьмы во время войны подпишет контракт, он наоборот рад, что мобилизации в тюрьме спрятался.

Основной риск я вижу в разрушении воинской дисциплины. Пардон, «дисциплина» старшего по хате в тюрьме это не Устав, а того кто не понял, поиметь и так «опустить». Это вот так выглядит все. Обычная армейская дедовщина тут погулять вышла. В СССР категорически запрещалось зеков вводить в воинские части именно по причине, что от воинской дисциплины оставались рожки да ножки.

Вместо бригады ВСУ получится «бригада», но которая уже в другом смысле.

Я с Залужным согласен, это идиотская идея Зеленского. Нужно как минимум делать отдельные части для заключенных и ставить туда офицерами также заключенных
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Riojas
Riojas
12 січня 2024, 11:25
#
52 тысячи находятся в местах лишения свободы. 30 отбывающих наказание, остальные в СИЗО и точно никуда не пойдут. По остальному я согласен. Просто число настолько мизерное, что делать под эту группу отдельные части совершенно нерационально. Большинство будут отказники, часть может заставят. Скорее всего это PR ход, ответ народу на вопрос «почему эти не воюют».
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Investik
Investik
12 січня 2024, 11:34
#
Вообще-то бригада ВСУ в полном комплекте это около 4 тысяч солдат. Тут определенно больше чем на бригаду будет контингента. По факту это уже было. В начале АТО Турчинов уже вызывал уголовников и смешал их с личным составом ВСУ. Собственно от туда извращенцы типа Торнадо и вылезли. Потом у меня знакомые в ВСУ рассказывали как долго приходилось подчищать дисциплину. Вообще-то, пришлось в буквальном смысле их все на бутылку сажать, чтобы остальные поняли кто тут хозяин. Количество усилий по приведение армии в порядок после запуска в нее даже умеренного числа уголовников просто феерическое. Потом вы представьте себе появление Торнадо 2.0 и как раз последствия этого для PR. На деле историю с Торнадо замяли еще, там все круче было, там были изнасилованные из местного населения и несовершеннолетние мужского пола «защитниками».

Это нельзя делать просто категорически. Опыт уже был и ясно чем кончается.
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+29
SamBB
SamBB
12 січня 2024, 9:56
#
«Група працювала над ним останні пів року», — це як же працювала якщо навіть на перше читання не винесли, а основні пункти, які наробили шуму тупо з москальських здерті ?
+
+29
Dafxf4300
Dafxf4300
12 січня 2024, 10:44
#
На заході України вчора бачив мобільний блокпост з тцк, чоловік 15 у хорошому спорядженні зупиняли всіх підряд та перевіряли документи. 500тисяч потреба, а чим далі від лінії брйових дій, тим більше військових. Може є доцільність перевірки такої кількості «бійців», на таких гарячих напрямках?
+
0
Investik
Investik
12 січня 2024, 11:58
#
Ну как бы планируется силовиков частично призывать, правда из полиции. Вопрос в том, это может привести к разгулу преступности. Какие бы полицейские не были взяточники, но вы представьте, что к вам залезли в дом, вашу жену насилуют, а дом грабят, вы звоните в полицию, а там говорят, что наряд уже выехал, но вы очереди под 19 номером и наряд приедет после завтра. Население обнищало и если станет понятно, что полиция ушла, то грабежи начнутся сразу же.
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+7
vovan9870
vovan9870
12 січня 2024, 11:42
#
Дітей — на фронт, як і хотіли представники Англії та США. Українці на ситуацію можуть вплинути приблизно так, як і в’язні Освенціма.
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0
w33
w33
12 січня 2024, 11:54
#
Я б сказав планується ніжна мобілізація
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