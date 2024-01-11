Законопроєкт про мобілізацію повернуть на доопрацювання — Арахамія

Законопроєкт № 10378 щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби, який уряд вніс у Верховну Раду, не розглядатимуть сьогодні. Його повернуть назад на доопрацювання. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

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«Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував… За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах», — написав Арахамія в Telegram.

На нараді були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

Арахамія нагадав, що обговорення документа проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

«Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню», — зазначив Арахамія.

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Він додав, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

«За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах», — резюмував голова фракції «Слуга народу».

Нагадаємо

На сьогодні, 11 січня, у Верховній Раді було заплановане голосування у першому читанні щодо законопроєкту про щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби.