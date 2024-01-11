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11 січня 2024, 15:33

Законопроєкт про мобілізацію повернуть на доопрацювання — Арахамія

Законопроєкт № 10378 щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби, який уряд вніс у Верховну Раду, не розглядатимуть сьогодні. Його повернуть назад на доопрацювання. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Законопроєкт № 10378 щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби, який уряд вніс у Верховну Раду, не розглядатимуть сьогодні.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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«Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував… За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах», — написав Арахамія в Telegram.

На нараді були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

Арахамія нагадав, що обговорення документа проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

«Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню», — зазначив Арахамія.

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Він додав, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

«За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах», — резюмував голова фракції «Слуга народу».

Нагадаємо

На сьогодні, 11 січня, у Верховній Раді було заплановане голосування у першому читанні щодо законопроєкту про щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

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+30
Investik
Investik
11 січня 2024, 15:57
#
Как бы становится уже понятно, что текущая ситуация уже не про спасение страны, а про спасение задницы политиков. :)

Показательны еще писки Арахамия, что «это не мы! это все Залужный!» Ахах

Просто в текущем виде принятие закона о мобилизации это чистый политический суицид. С учетом того, что у Залужного уже рейтинг выше Зеленского и как Президента и как главы потенциальной партии в Раде, то застрелится «слуги» не захотели. Так как выборы сколько не откладывай, но Запад как бы за демократию. А это выборы.

С другой стороны, уже мало кто скрывает что потери убитыми и раненными составляют 20−30 тысяч человек в месяц. Недавно практически это же озвучил генерал Марлоу в статье «Die Ukrainer schicken uns Soldaten, die kaum Kenntnisse und Erfahrungen haben». Он отвечает за все лагеря подготовки ВСУ в ЕС и в Украине с западными инструкторами. Как он сказал, из 200 тысяч украинцев, которые прошли через его лагеря практически все уже все убиты, ранены, демобилизованы по разным причинам или повышены с должностей солдат и не могут больше использоваться как штурмовики.

При такой интенсивности позиционной войны Залужный на деле просит 20−30 тысяч в месяц совсем не чтобы отбить Мелитополь или Мариуполь, а это стоимость «стояния на Угре». Просто столько выкашивает чисто позиционная война в траншеях от артиллерии и дронов. Поэтому если не дать столько солдат, то численность ЗСУ даже в обороне начнет сокращаться.

И мобилизация плохо и без нее непонятно как
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0
Riojas
Riojas
11 січня 2024, 16:12
#
Да, но и Залужный на себя не взял ответственности за эти законы. «Ну мы вроде как предложили такое число, но мы конечно не настаиваем». В этот футбол можно играть очень долго, президент точно так же скажет «ну так вы не теряйте 20−30 тысяч в месяц», на что командующий ответит «в таком случае не удержим даже то, что есть». Там все хороши…
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+7
Investik
Investik
11 січня 2024, 16:23
#
Если посмотреть последний отчет Royal United Services Institute, т. е. от Ми-6, то там оценивается баланс артиллерии сейчас 2000/10000 снарядов в день в пользу россиян. Если открыть методички СССР и НАТО, то можно там найти, что в позиционной войне количество убитых и раненых практически линейная функция. Это примерно 1 убитый/раненный на 10 снарядов, если пехота в траншеях и блиндажах. Иными словами, реальные потери россиян около 200 солдат в день, а наши около 1000 солдат в день. Ну вот как бы вам и 30 тысяч в месяц у нас. Это совсем не завышенные показатели. Сегодня читал в Times обзор от разных бригад, там ранено большая часть личного состава. Просто как во время Второй Мировой раненных не вывозят, если только ногу не оторвало, а лечат прямо в траншее от осколочных ранений. На контузии никто внимание не обращает. На деле ситуация с личным составом на фронте намного более сложная, чем пишут в нашей прессе. Несмотря на обвал поставок оружия из США, сейчас по факту нехватает бойцов для использования исправного оружия.

На деле нужно выбирать, либо вступать в фазу «тотальной войны» с России с по факту реальной всеобщей мобилизацией, либо заканчивать этот кровавый цирк дипломатией.

Нельзя воевать на полшишечки
+
0
Riojas
Riojas
11 січня 2024, 16:33
#
Я совершенно искренне не понимаю, как мы воюем на истощение, если наши потери больше. Кого именно мы истощаем? И в чем будет заключаться тотальность войны? Мобилизуем еще полмиллиона, вооружим стрелковым оружием (это если оно будет, а не «добудете в бою») и что произойдет? Изымем сбережения населения, введем продовольственные рационы и что, от этого появятся дроны и танки? Я не понимаю…
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+7
Investik
Investik
11 січня 2024, 16:46
#
Я с вами согласен. Вопрос еще в том, что если мы мобилизуем 500 тысяч, точнее изобьем, затолкаем в автобус и выкинем из него в траншею полмиллиона пойманных мужиков, то россияне пришлют еще 500 тысяч, но не «чмобиков», а наемников. Там просто больше населения, а $10.000 «подъемных» наемнику в маленьком российском городке это огромные деньги. Поэтому Путину действительно мобилизация особо и не нужна. Другой еще есть важный момент, о чем говорит генерал Марлоу в своей статье. У НАТО практически нет малых дронов как FPV или разведовательных типа Мавика, т.к. практически монополист производства всех комплектующих для них это Китай, а НАТО не может зависеть от Китая в поставках. А это в реале война дронов и артиллерии. С малыми дронами только наши волонтеры работают, поставок из НАТО нет, а Путину дядюшка Си отгружает просто вагонами комплектующие для дронов. В КНДР за миску риса сейчас полстраны только и занято, что бы делать снаряды и ракеты Путину, т.к. собственно Киму кроме снарядов и продавать на экспорт нечего. Не удивительно, что КНДР сейчас производит снарядов больше, чем НАТО целиком.

В такой ситуации наши потери будут всегда выше кратно чем у россиян. Это и по опросам видно. У нас 70% украинцев в ближнем кругу имеют 2 убитых и 5−7 раненных. Для большинства россиян никакой войны нет. Я тут смотрел OSINT отчеты BBC о потерях россиян, там всего около 40 тысяч захоронений. На кладбищах Москвы или Питера вообще мало погибших на войне. Ее там тупо нет
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0
Criptor82
Criptor82
11 січня 2024, 16:36
#
Це результат невірних рішень за останні 8 років. А зараз це глухий кут. Тримати оборону ще можемо, а ось йти в наступ на кордони 1991 вже сил не має. В принципі Залужний це хоч і не прямо, але сказав в інтерв'ю the Economist. Просто мобілізація 300−500тис. це рух в нікуди, хіба що їх будуть готувати 6−9місяців забезпечать усім необхідним від носків до тепловізорів та дадуть безпілотників по 10 на кожного. А ще НАТО віддасть всі свої хаймарси, петріоти, САУ, бтр, бмп, машини розмінування, 1000 atacms, 3000 ракет — штормів, 200 літаків разом з пілотами. Ось тоді буде толк.
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+28
Genna Smatko
Genna Smatko
11 січня 2024, 16:00
#
Та ці *** торгуються просто за якісь свої преференції на народ їм насрати. От побачите роздягнуть обберуть і всі права на смітних разом з правами людини вони і так ніколи не виконувались. В нас тільки до чужих права людини працюють наприклад до полонених на яких виділяють 10 тис грн, а на своїх пенсионерів 2500 грн.
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0
Investik
Investik
11 січня 2024, 16:07
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Вы предлагаете пенсионерам сдаться в плен власти и она их будет кормить в 4 раза лучше? :)
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