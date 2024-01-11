Законопроєкт № 10378 щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби, який уряд вніс у Верховну Раду, не розглядатимуть сьогодні. Його повернуть назад на доопрацювання. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Законопроєкт про мобілізацію повернуть на доопрацювання — Арахамія
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«Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував… За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах», — написав Арахамія в Telegram.
На нараді були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.
Арахамія нагадав, що обговорення документа проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.
«Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню», — зазначив Арахамія.
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Він додав, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.
«За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах», — резюмував голова фракції «Слуга народу».
Нагадаємо
На сьогодні, 11 січня, у Верховній Раді було заплановане голосування у першому читанні щодо законопроєкту про щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби.
Коментарі - 8
Показательны еще писки Арахамия, что «это не мы! это все Залужный!» Ахах
Просто в текущем виде принятие закона о мобилизации это чистый политический суицид. С учетом того, что у Залужного уже рейтинг выше Зеленского и как Президента и как главы потенциальной партии в Раде, то застрелится «слуги» не захотели. Так как выборы сколько не откладывай, но Запад как бы за демократию. А это выборы.
С другой стороны, уже мало кто скрывает что потери убитыми и раненными составляют 20−30 тысяч человек в месяц. Недавно практически это же озвучил генерал Марлоу в статье «Die Ukrainer schicken uns Soldaten, die kaum Kenntnisse und Erfahrungen haben». Он отвечает за все лагеря подготовки ВСУ в ЕС и в Украине с западными инструкторами. Как он сказал, из 200 тысяч украинцев, которые прошли через его лагеря практически все уже все убиты, ранены, демобилизованы по разным причинам или повышены с должностей солдат и не могут больше использоваться как штурмовики.
При такой интенсивности позиционной войны Залужный на деле просит 20−30 тысяч в месяц совсем не чтобы отбить Мелитополь или Мариуполь, а это стоимость «стояния на Угре». Просто столько выкашивает чисто позиционная война в траншеях от артиллерии и дронов. Поэтому если не дать столько солдат, то численность ЗСУ даже в обороне начнет сокращаться.
И мобилизация плохо и без нее непонятно как
На деле нужно выбирать, либо вступать в фазу «тотальной войны» с России с по факту реальной всеобщей мобилизацией, либо заканчивать этот кровавый цирк дипломатией.
Нельзя воевать на полшишечки
В такой ситуации наши потери будут всегда выше кратно чем у россиян. Это и по опросам видно. У нас 70% украинцев в ближнем кругу имеют 2 убитых и 5−7 раненных. Для большинства россиян никакой войны нет. Я тут смотрел OSINT отчеты BBC о потерях россиян, там всего около 40 тысяч захоронений. На кладбищах Москвы или Питера вообще мало погибших на войне. Ее там тупо нет