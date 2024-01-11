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11 січня 2024, 19:28

«Енергоатом» став акціонерним товариством

Державне підприємство «Національна атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом», 100% акцій якого належить державі, стало акціонерним товариством. Відповідні зміни вже внесено до держреєстру юридичних осіб, повідомив в.о. члена правління компанії Хартмут Якоб у Facebook.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом», 100% акцій якого належить державі, стало акціонерним товариством.
Фото: energoatom.com.ua

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«Саме сьогодні відбулася державна реєстрація акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом», — повідомив він.

Якоб додав, що також зареєстровано Статут компанії, затверджений постановою Кабміну про корпоратизацію «Енергоатома» від 29 грудня 2023 року.

«Переходимо до абсолютно нового етапу в розвитку атомної енергетики України — впровадження в „Енергоатомі“ міжнародних стандартів корпоративного управління», — додав Якоб.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 29 грудня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення держпідприємства НАЕК «Енергоатом» на акціонерне товариство.

План перетворення «Енергоатому» на акціонерне товариство затверджено урядовим розпорядженням № 571-р від 27 червня 2023 року. Процес має завершитися до березня 2024 року.

«Енергоатом» — оператор усіх чотирьох АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку станції з 15 енергоблоками.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
11 січня 2024, 19:33
#
Был гос,стал блэкроковским
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