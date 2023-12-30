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30 грудня 2023, 10:07

Кабмін перетворив «Енергоатом» на акціонерне товариство

Державне підприємство «Національна атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом» перетворено на акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом» перетворено на акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі.
Фото: energoatom.com.ua

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За його словами, ухвалені в п'ятницю урядові рішення передбачають створення АТ «Енергоатом», затвердження його статуту та положень про наглядову раду і принципи її формування.

«Встановлено, що акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов'язків ДП «НАЕК «Енергоатом» з дня державної реєстрації акціонерного товариства», — зазначив Мельничук.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, корпоратизація за найкращими міжнародними стандартами надасть змогу посилити якість управління, прозорість і підзвітність компанії.

«Це також відкриває нові можливості розвитку нашої атомної енергетики та партнерства із міжнародними компаніями», — підкреслив прем'єр.

Нагадаємо

План перетворення «Енергоатому» на акціонерне товариство затверджено урядовим розпорядженням № 571-р від 27 червня 2023 року. Процес має завершитися до березня 2024 року.

«Енергоатом» — оператор усіх чотирьох АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку станції з 15 енергоблоками.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 грудня 2023, 10:40
#
А чому одразу не на приватне?
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