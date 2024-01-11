Ресторан «Щекавиця» у Києві продали за 16 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав колись культовий ресторан-музей «Щекавиця» на київському Подолі. Переможець останнього аукціону — ТОВ «Укрскладсервіс» — перерахував усю суму за лот. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Зазначається, що відповідний договір купівлі-продажу укладено. Отримані кошти будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів Банку Січ, що ліквідується Фондом гарантування.

«Останній, успішний, аукціон з продажу „Щекавиці“ відбувся 27 грудня 2023 року. Це була 18 спроба реалізувати активи. Попередні торги, нагадаємо, також завершилися успішно, проте тоді переможець не розрахувався за лот. Результати продажу були скасовані, а аукціон визнано таким, що не відбувся. У результаті, з учасника аукціону було стягнуто гарантійний внесок, а активи перевиставлено на нове коло торгів», — йдеться в повідомленні.

Ціна продажу за підсумками останнього аукціону, майже на 500 тисяч гривень перевищила попередню переможну ставку.

В аукціоні 27 грудня, який відбувався за англійською моделлю, участь взяли двоє учасників. При тому, що стартова ціна лоту складала 15,2 млн грн, переможною стала ставка у понад 16 млн грн.

Нагадаємо

Уперше актив було виставлено на продаж 1 березня 2023 року. Одним лотом продавалися:

будівля ресторану «Щекавиця» на київському Подолі;

майже 3,5 тисячі основних засобів;

торговельна марка (знаки для товарів і послуг) Schekavica.

Ресторан «Щекавиця», загальною площею майже 885 кв.м, має більше ніж 10 залів, стилізованих в атмосфері українського села. На жаль, за час, поки ресторан не працював, колорит було втрачено. Але місце розташування будівлі роблять її привабливим варіантом для інвестора, зацікавленого вести ресторанний бізнес.

Серед основних засобів, виставлених на торги у складі лоту, зокрема: