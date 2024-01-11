Доходи росії від нафти і газу впали майже на чверть у 2023 році

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 січня 2024, 18:16

Доходи росії від нафти і газу впали майже на чверть у 2023 році

Чисті бюджетні доходи російського уряду від нафти та газу минулого року впали на 24%, до 8,82 трлн руб. ($99,3 млрд) у вигляді податків від нафтогазової галузі, пише Bloomberg.

Чисті бюджетні доходи російського уряду від нафти та газу минулого року впали на 24%, до 8,82 трлн руб. ($99,3 млрд) у вигляді податків від нафтогазової галузі, пише Bloomberg.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси Що відомоПотік нафтодоларів — ключового джерела фінансування вторгнення Кремля в Україну — пішов на спад, оскільки ціни на російські барелі впали на тлі зниження світових цін на нафту та посилення західних енергетичних санкцій.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Потік нафтодоларів — ключового джерела фінансування вторгнення Кремля в Україну — пішов на спад, оскільки ціни на російські барелі впали на тлі зниження світових цін на нафту та посилення західних енергетичних санкцій.

Офіційні дані показують, що різке скорочення експорту російського трубопровідного газу та щедрі державні субсидії, що надаються нафтовій промисловості країни, посилили зниження чистих доходів.

За даними Міністерства фінансів рф, середня ціна на нафту сорту Urals, основну експортну нафту росії, минулого року впала більш ніж на 17% до $62,99 за барель. Це, як і раніше, перевищує ліміт $60 за барель, запроваджений країнами «Великої сімки» та її союзниками наприкінці 2022 року з метою обмежити доходи кремля.

Рішення росії припинити більшу частину постачання трубопровідного газу до Європи призвело до зниження доходів бюджету від експортного мита на газ більш ніж на 65% до 566 млрд руб. минулого року.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, експорт трубопровідного газу до Європейського Союзу скоротився на 65% порівняно з минулим роком і становив лише 20−25 млрд кубометрів.

Уряд росії також виплатив нафтовій промисловості 2,9 трлн руб. субсидій минулого року, що ще більше знизило показник чистої виручки. Для порівняння: витрати бюджету на охорону здоровʼя та освіту разом узяті становлять 3,1 трлн руб. Прагнучи збільшити доходи, уряд росії у вересні вдвічі скоротив одну з цих субсидій нафтової промисловості.

Цей крок спричинив дефіцит палива по всій росії, що змусило кабінет міністрів негайно відновити повні субсидії і навіть запровадити тимчасову заборону на експорт палива, щоб приборкати внутрішні ціни.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Investik
Investik
11 січня 2024, 19:08
#
Тут важнее другое, в декабре Politico опубликовало статью с говорящим заголовком
«Russian oil price cap has largely failed, new report finds». Конкретно речь шла о отчете CREA. Если кратко, то самые главные санкции с попыткой ограничить стоимость нефти РФ через страхование судов по факту не сработали, а привели к убыткам «Лондонского клуба» страховщиков, т.к. страховки перешли к китайским и индийским компаниям. Основная причина провала — избыток б/у танкеров на рынке. Путин просто купил целую армаду старых танкеров и поэтому торгует уже нефтью по рыночным ценам. Импорт полностью восстановился в России за счет Китая и серых схем через Казахстан и Армению, там же нет таможни между ними.

На практике в России и Украине сейчас рост около 5% ВВП. Вопрос в том, что и там и там это военные расходы играют роль «вертолетных денег». Но в нашем случае мы зависим от капризов в Вашингтоне и Брюсселе. В России же не зависят от траншей и поставок оружия.
+
0
neverice
neverice
11 січня 2024, 19:09
#
Графік доходів не є показовим, бо в рублях. Якщо врахувати зміну курсу, то падіння буде більш наглядне
+
+7
preyvanamor
preyvanamor
11 січня 2024, 19:33
#
Так, падіння СРУ- *** єдине, що рятує цю «аналітику». Якби СРУ-бль не впав цього року, то в доларах доходи були би на рівні 2021-ого року, коли не було жодних «санкцій з пекла» від бідена…
Та й навіть з цим «падінням» їх бюджет урвав аж 99!!! млрд. баксів, що є аж в три рази більше, ніж доходи українського бюджету за минулий рік. Такі собі «санкції»…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами