Чисті бюджетні доходи російського уряду від нафти та газу минулого року впали на 24%, до 8,82 трлн руб. ($99,3 млрд) у вигляді податків від нафтогазової галузі, пише Bloomberg.
Доходи росії від нафти і газу впали майже на чверть у 2023 році
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Що відомо
Потік нафтодоларів — ключового джерела фінансування вторгнення Кремля в Україну — пішов на спад, оскільки ціни на російські барелі впали на тлі зниження світових цін на нафту та посилення західних енергетичних санкцій.
Офіційні дані показують, що різке скорочення експорту російського трубопровідного газу та щедрі державні субсидії, що надаються нафтовій промисловості країни, посилили зниження чистих доходів.
За даними Міністерства фінансів рф, середня ціна на нафту сорту Urals, основну експортну нафту росії, минулого року впала більш ніж на 17% до $62,99 за барель. Це, як і раніше, перевищує ліміт $60 за барель, запроваджений країнами «Великої сімки» та її союзниками наприкінці 2022 року з метою обмежити доходи кремля.
Рішення росії припинити більшу частину постачання трубопровідного газу до Європи призвело до зниження доходів бюджету від експортного мита на газ більш ніж на 65% до 566 млрд руб. минулого року.
За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, експорт трубопровідного газу до Європейського Союзу скоротився на 65% порівняно з минулим роком і становив лише 20−25 млрд кубометрів.
Уряд росії також виплатив нафтовій промисловості 2,9 трлн руб. субсидій минулого року, що ще більше знизило показник чистої виручки. Для порівняння: витрати бюджету на охорону здоровʼя та освіту разом узяті становлять 3,1 трлн руб. Прагнучи збільшити доходи, уряд росії у вересні вдвічі скоротив одну з цих субсидій нафтової промисловості.
Цей крок спричинив дефіцит палива по всій росії, що змусило кабінет міністрів негайно відновити повні субсидії і навіть запровадити тимчасову заборону на експорт палива, щоб приборкати внутрішні ціни.
Коментарі - 3
«Russian oil price cap has largely failed, new report finds». Конкретно речь шла о отчете CREA. Если кратко, то самые главные санкции с попыткой ограничить стоимость нефти РФ через страхование судов по факту не сработали, а привели к убыткам «Лондонского клуба» страховщиков, т.к. страховки перешли к китайским и индийским компаниям. Основная причина провала — избыток б/у танкеров на рынке. Путин просто купил целую армаду старых танкеров и поэтому торгует уже нефтью по рыночным ценам. Импорт полностью восстановился в России за счет Китая и серых схем через Казахстан и Армению, там же нет таможни между ними.
На практике в России и Украине сейчас рост около 5% ВВП. Вопрос в том, что и там и там это военные расходы играют роль «вертолетных денег». Но в нашем случае мы зависим от капризов в Вашингтоне и Брюсселе. В России же не зависят от траншей и поставок оружия.
Та й навіть з цим «падінням» їх бюджет урвав аж 99!!! млрд. баксів, що є аж в три рази більше, ніж доходи українського бюджету за минулий рік. Такі собі «санкції»…