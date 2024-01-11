Brexit вже коштував Британії понад 160 мільярдів євро — мер Лондона

Вихід Великої Британії з Євросоюзу вже призвів до скорочення розміру її економіки на 6%, що становить 140 млрд фунтів стерлінгів (понад 162 млрд євро). Про це заявив Мер Лондона Садік Хан, повідомляє Європейська правда з посиланням на Financial Times.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Очільник столиці Сполученого Королівства представив дослідження, згідно з яким економіка Великої Британії стала на 162 млрд євро меншою, ніж була б, якби країна залишилася в ЄС.

Незалежний аналіз, проведений Cambridge Econometrics на замовлення мерії, свідчить про те, що обсяг національної економіки на 6% менший, ніж був би, якби Лондон залишився в митному союзі та єдиному ринку ЄС.

Оцінка консалтингової компанії ґрунтується на економічному моделюванні, якби країна не проголосувала за вихід.

Також було підраховано, що Сполучене Королівство має на 1,8 млн робочих місць менше (падіння на 4,8%), ніж воно мало б в іншому випадку.

«Зараз очевидно, що Brexit не працює. Жорсткий варіант Brexit, який ми отримали, тягне нашу економіку вниз і підвищує вартість життя», — сказав Хан у своїй заяві, опублікованій перед промовою, яку він має виголосити пізніше в четвер.

У своєму виступі мер Лондона підтримає більш відкриті дебати про недоліки виходу з ЄС та потенційні переваги повернення до єдиного ринку.

Його позиція є незручною для лідера лейбористів Кіра Стармера, який раніше виступав проти Brexit, але тепер пообіцяв зробити так, щоб вихід з ЄС працював.

Стармер виключив приєднання до єдиного ринку або митного союзу в межах ЄС, але наполягає на тому, що Британія може укласти «набагато кращу» для себе угоду, наслідуючи стандарти ЄС у сферах охорони довкілля, праці та харчових продуктів.

У дослідженні стверджують, що економічні збитки продовжуватимуться, якщо Британія залишиться поза межами єдиного ринку, а реальна валова додана вартість (ВДВ) до 2035 року буде приблизно на 311 млрд фунтів (10,1%) нижчою, ніж вона була б в іншому випадку.