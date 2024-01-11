Національній банк 8 та 9 січня виключив з Державного реєстру фінансових установ 42 небанківські фінустанови, а також ще чотири небанківські установи — з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
11 січня 2024, 16:36
НБУ виключив з реєстрів 46 фінустанов
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Кого виключили з реєстру
З Держреєстру фінансових установ виключено:
- ТОВ «Морган Кепітал»;
- ТОВ «ФК «Новий Світ»;
- ТОВ «ФК «Фінекстра»;
- ТОВ «Авттоцентр «Мотор Сіті»;
- ПТ «Ломбард «Добрі традиції» ТОВ «Мій капітал» та ТОВ «Гарантія успіху» та інші.
Із Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінпослуги, виключено:
- ТОВ «Аграрно-вантажна компанія»;
- ТОВ «Альфа-лізинг Україна»;
- ТОВ «КАВ Інвест Україна»;
- ТОВ «Лайт Лізинг».
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Причина
Зазначається, що відповідні рішення були ухвалені у зв’язку з тим, що зазначені небанківські установи станом на 1 січня 2024 року не мали чинних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
Джерело: Мінфін
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