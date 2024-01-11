НБУ виключив з реєстрів 46 фінустанов

Національній банк 8 та 9 січня виключив з Державного реєстру фінансових установ 42 небанківські фінустанови, а також ще чотири небанківські установи — з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Кого виключили з реєстру

З Держреєстру фінансових установ виключено:

ТОВ «Морган Кепітал»;

ТОВ «ФК «Новий Світ»;

ТОВ «ФК «Фінекстра»;

ТОВ «Авттоцентр «Мотор Сіті»;

ПТ «Ломбард «Добрі традиції» ТОВ «Мій капітал» та ТОВ «Гарантія успіху» та інші.

Із Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінпослуги, виключено:

ТОВ «Аграрно-вантажна компанія»;

ТОВ «Альфа-лізинг Україна»;

ТОВ «КАВ Інвест Україна»;

ТОВ «Лайт Лізинг».

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Причина

Зазначається, що відповідні рішення були ухвалені у зв’язку з тим, що зазначені небанківські установи станом на 1 січня 2024 року не мали чинних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.