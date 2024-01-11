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11 січня 2024, 15:16

У 2023 році погашено 938 млн грн проблемної заборгованості за кредитами рефінансування банків

Національний банк за 2023 рік отримав на погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 938,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк за 2023 рік отримав на погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 938,3 млн грн.
Фото: НБУ

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Найбільше коштів надійшло від реалізації заставлених майнових прав за кредитними договорами — 480,7 млн грн.

Крім того, заборгованість за наданими НБУ кредитами рефінансування погашено за рахунок:

  • звернення стягнення на нерухоме та рухоме майно поручителя неплатоспроможного банку в позасудовому порядку шляхом його продажу — 298,6 млн грн;
  • реалізації в межах виконавчого провадження або процедури банкрутства заставленого нерухомого майна поручителів або набуття у власність Національного банку непроданого майна — 93,1 млн грн;
  • інших джерел погашення заборгованості - 65,9 млн грн.

«Починаючи з 2015 року, Національний банк загалом повернув 19,2 млрд грн заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків. Станом на 1 січня 2024 року її залишок становить 37,2 млрд грн.

Такий результат досягнуто внаслідок тісної співпраці НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, попри шалений спротив колишніх власників неплатоспроможних банків, зокрема шляхом затягування справ у судах", — зазначив начальник Управління роботи з проблемними активами НБУ Павло Поляруш.

Зазначається, що Нацбанк і надалі вживатиме заходів для забезпечення погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.

На сьогодні для повернення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, які виводяться Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з ринку, в судах різних інстанцій за позовами НБУ ще триває розгляд:

  • 6 справ до майнових поручителів про звернення стягнення на майно,
  • 13 справ — про банкрутство майнових поручителів,
  • 8 справ — з вимогами до фінансових поручителів.
Джерело: Мінфін
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