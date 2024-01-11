Індекс Nikkei зріс на 2% і сягнув позначки 34.441,72 пункти — найвищого рівні закриття торгів з лютого 1990 року. Планку у понад 34.000 впевнено подолано вперше з березня 1990 року. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.
11 січня 2024, 13:34
Японські фондові індекси досягли 34-річного максимуму
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Торги на біржі
Індекс Topix, що має ширше охоплення цінних паперів, піднявся на 1,3% до 2.444,48 пункту — рекорд з березня 1990 року.
Що вплинуло на індекс
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Капіталізація японських технологічних компаній зростає на тлі аналогічних процесів у США, де «високотехнологічна сімка» внесла левову частку у збільшення місцевих фондових індексів;
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Ослаблення ієни підтримує зміцнення експортерів.
Читайте: Індекс Токійської фондової біржі підскочив до максимуму з 1990 року
Основні драйвери зростання фондового ринку Японії
- Kyocera — +6,09%;
- Keyence (електроніка) — +4,86%;
- Fast Retailing (оператора магазинів одягу Uniqlo) — +3,83%;
- Sony Group — +3,82%;
- Tokyo Electron (обладнання для виробництва мікросхем) — +1,91%.
Джерело: Мінфін
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