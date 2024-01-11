Японські фондові індекси досягли 34-річного максимуму

Індекс Nikkei зріс на 2% і сягнув позначки 34.441,72 пункти — найвищого рівні закриття торгів з лютого 1990 року. Планку у понад 34.000 впевнено подолано вперше з березня 1990 року. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.