Ключовий індекс Токійської фондової біржі Nikkei в один із моментів торгів підвищився до 33 763,18 пунктів, що є найвищим показником з 9 березня 1990 року. Про це повідомляє Kyodo News.
10 січня 2024, 9:37
Індекс Токійської фондової біржі підскочив до максимуму з 1990 року
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Як змінився індекс
Вранці у вівторок, 9 січня, індекс Nikkei Stock Average підвищився на 385,76 пункта, або на 1,16%, і досягнув 34-річного максимуму.
Фінансові ринки Японії були закриті в понеділок через державне свято.
«Учасники ринку відчули полегшення від зростання фондового ринку у Сполучених Штатах у понеділок після даних про зайнятість, що призвело до купівлі в Японії цінних паперів технологічних компаній, що в свою чергу привело до зростання сьогодні», — сказав Кадзуо Камітані, стратег відділу інвестиційного контенту компанії Nomura Securities Co.
Долар США ненадовго ослаб до 143 ієни в Токіо.
Джерело: Мінфін
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