Індекс Токійської фондової біржі підскочив до максимуму з 1990 року

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Як змінився індекс

Вранці у вівторок, 9 січня, індекс Nikkei Stock Average підвищився на 385,76 пункта, або на 1,16%, і досягнув 34-річного максимуму.

Фінансові ринки Японії були закриті в понеділок через державне свято.

«Учасники ринку відчули полегшення від зростання фондового ринку у Сполучених Штатах у понеділок після даних про зайнятість, що призвело до купівлі в Японії цінних паперів технологічних компаній, що в свою чергу привело до зростання сьогодні», — сказав Кадзуо Камітані, стратег відділу інвестиційного контенту компанії Nomura Securities Co.

Долар США ненадовго ослаб до 143 ієни в Токіо.