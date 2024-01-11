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11 січня 2024, 13:16

В Приват24 з'явилась нова функція під назвою «Конверт». Деталі

Приватбанк запустив у Приват24 механізм для збору донатів, накопичення грошей і керування власними витратами під назвою «Конверт». Про це повідомляється на сайті банку.

Приватбанк запустив у Приват24 механізм для збору донатів, накопичення грошей і керування власними витратами під назвою «Конверт».

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Як створити «Конверт»

  • Перейдіть у меню «Конверти — створити Конверт».
  • Оберіть або напишіть назву «Конверта».
  • Зазначте валюту.
  • Додайте мету збору — суму та дату закінчення (якщо бажаєте).
  • Підпишіть заяву на створення «Конверта».

У «Конверти» можна буде не тільки збирати донати чи гроші на спільні покупки. Функція дозволяє керувати власними фінансами, наприклад розподіляти зарплату або інші регулярні надходження на різні цілі. Також можна оплачувати грошима з «Конверта» комуналку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
matroskin
matroskin
11 січня 2024, 13:38
#
Це послуга для тих кому «скарбнички» та «приват-вкладів» було замало. :)
+
+43
parseval
parseval
11 січня 2024, 14:23
#
Послуга «Конверт» більш підходить для депутатів ВР, чиновників або інших персонажів тіньової економіки України — абсолютно анонімний переказ коштів з рахунка на рахунок без збереження логів транзакцій і перевірки фінмоном))
+
0
sultepronit
sultepronit
11 січня 2024, 14:39
#
А в мене ще такого нема…
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