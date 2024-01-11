В Приват24 з'явилась нова функція під назвою «Конверт». Деталі

Приватбанк запустив у Приват24 механізм для збору донатів, накопичення грошей і керування власними витратами під назвою «Конверт». Про це повідомляється на сайті банку.

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Як створити «Конверт»

Перейдіть у меню «Конверти — створити Конверт».

Оберіть або напишіть назву «Конверта».

Зазначте валюту.

Додайте мету збору — суму та дату закінчення (якщо бажаєте).

Підпишіть заяву на створення «Конверта».

У «Конверти» можна буде не тільки збирати донати чи гроші на спільні покупки. Функція дозволяє керувати власними фінансами, наприклад розподіляти зарплату або інші регулярні надходження на різні цілі. Також можна оплачувати грошима з «Конверта» комуналку.