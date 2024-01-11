Приватбанк запустив у Приват24 механізм для збору донатів, накопичення грошей і керування власними витратами під назвою «Конверт». Про це повідомляється на сайті банку.
11 січня 2024, 13:16
В Приват24 з'явилась нова функція під назвою «Конверт». Деталі
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Як створити «Конверт»
- Перейдіть у меню «Конверти — створити Конверт».
- Оберіть або напишіть назву «Конверта».
- Зазначте валюту.
- Додайте мету збору — суму та дату закінчення (якщо бажаєте).
- Підпишіть заяву на створення «Конверта».
У «Конверти» можна буде не тільки збирати донати чи гроші на спільні покупки. Функція дозволяє керувати власними фінансами, наприклад розподіляти зарплату або інші регулярні надходження на різні цілі. Також можна оплачувати грошима з «Конверта» комуналку.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 3